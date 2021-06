Tijdens de mannenmodeweek in Milaan showden er welgeteld drie maisons. Eén daarvan was Dolce & Gabbana. Zo ziet de allernieuwste herencollectie voor zomer 2022 eruit!

Mannenmodeweek Milaan. De modeshow van Dolce & Gabbana: kleur en licht! Photo: courtesy of Dolce & Gabbana

Als er tijdens de Fashion Week maar drie ‘fysieke’ modeshows zijn en jij bent daar eentje van, dan sta je natuurlijk enorm in de schijnwerpers en moet je wel heel goed beslagen ten ijs komen (als je die uitdrukking bij mediterrane temperaturen van boven de dertig graden kunt gebruiken). Dat moeten Dolce & Gabbana ook gedacht hebben.

Tijdens de mannenmodeweek voor zomer 2022 in Milaan showden er welgeteld drie modehuizen. Eén daarvan was maison Dolce & Gabbana. De allernieuwste herencollectie van het Italiaanse designersduo – #DGLightTherapy – stond in het teken van licht (lees: lichtpunten) met een vette knipoog naar de jaren 2000.

Lichtpunten maken deel uit van het DNA van Dolce & Gabbana, aldus het persbericht. Ze staan voor leven, liefde en waarheid; ze vormen het symbool van vreugde, folklore, feest.



Lichtpunten in de nacht, feestelijke lichten in het donker. Dit is de rode draad in de herencollectie voor zomer 2022, Leitmotiv dat in de fantasieën terugkomt.

Op de catwalk van Dolce & Gabbana voor zomer 2022 showden creaties, soms zelfs in donkere kleuren, met gekleurde lichtpunten die doen denken aan een nachtelijke zee met een vrolijk verlichte kust. You get it?

Steeds weer komen die lichtpunten in de collectie voor zomer 2022 terug. In de vorm van glitter, in de vorm van gekleurde stenen op blazers maar ook op spijkerbroeken en blousons.

De herencollectie voor zomer 2022 is een opeenvolging van indrukwekkende masterpieces: handgemaakt, in brokaat, met kant, borduursels, speciale afwerkingen, handgeschilderde fantasieën, soms zelfs ‘destroyed’ effecten. Het is een triomf van vakmanschap.

Bekijk de catwalkfoto’s van de allernieuwste herencollectie voor zomer 2022 maar eens en laat je inspireren.

