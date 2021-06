Haartrends 2021. Front row kapsels van de Fashion Week. Foto: Charlotte Mesman

De kapseltrends voor zomer 2021 zijn enorm creatief en vragen om lef. Het draait allemaal om statements: statement pony’s, mullets, laagjeskapsels, gewaagde haarkleuren (koperrood!), shags en pixie cuts. Maar kijk je naar de front row people bij de Fashion Weeks voor zomer 2022 (afgelopen juni) – think actrices, voetbalvrouwen en influencers – dan zijn de hair looks ronduit… conservatief.

Haartrends 2021. Front row kapsels van de Fashion Week. Foto: Charlotte Mesman

Lang haar voert de boventoon. Lange glanzende manen zijn terug in beeld. Een andere haartrend voor zomer 2021 is steil haar (de tegentrend van krullen, een andere toptrend voor zomer 2021). Een klassieke hoge paardenstaart is nog altijd geliefd. En anders een hoge knot (opwaartse lijnen maken jong en zijn bijzonder anti-aging, weet je nog?). Pony’s en laagjes waren ver te zoeken. Op zijn hoogst kwamen we een lange zijlok tegen. Al met al waren de kapsels heel ingetogen. Bekijk de kapselfoto’s maar eens en kies je look.

Actrice Kate Bosworth met hoge knot

Haartrends 2021. Front row kapsels van de Fashion Week. Kate Bosworth bij Giorgio Armani. Foto: Charlotte Mesman

De Amerikaanse actrice Kate Bosworth, eregast bij de modeshow van Giorgio Armani, vertoonde zich met een eenvoudige maar chique hoge knot en subtiele highlights.

Voetbalvrouw Melissa Satta

Haartrends 2021. Front row kapsels van de Fashion Week. Melissa Satta bij Giorgio Armani. Foto: Charlotte Mesman

Voetbalvrouw Melissa Satta, het liefje van Kevin-Prince Boateng, liet zich door het leger streetstyle fotografen vereeuwigen met een glad gestylede halfhoge paardenstaart. Verder lijkt het erop dat Melissa terug wil naar haar eigen donkere haarkleur. Haar uitgroei was niet bijgewerkt, afgezien van een paar lichtere lokken aan de voorkant (face framing).

Influencers & front row gasten

Haartrends 2021. Front row kapsels van de Fashion Week. Links: Elisa Maino (rechts Diego Lazzari) bij Etro. Foto: Charlotte Mesman Foto: Charlotte Mesman

Meerdere influencers, waaronder de Italiaanse tiktokker Elisa Maino, vertoonden zich met lange, steile haren in een natuurlijke haarkleur. Statement kleuren als koperrood, platinablond of gitzwart hebben we niet gezien maar wél de mooi gezette babylights voor een natuurlijke zomerse hairlook.

Haartrends 2021. Front row kapsels van de Fashion Week. Influencer Ginevra Mavilla bij Etro. Foto: Charlotte Mesman

