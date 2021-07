Giorgio Armani zomer 2022. Foto: ADVERSUS

Als de mannenmodeweek in plaats van pak’m beet zestig modeshows maar drie catwalkshows (Dolce & Gabbana, Etro en Giorgio Armani) telt, dan moet je het onderste uit de kan halen.

Giorgio Armani zomer 2022. Foto: ADVERSUS

En dus stond ons hele team in Milaan gereed om het modepubliek, de VIPS en de modellen te fotograferen. Bij Giorgio Armani was dat niet gemakkelijk want de toeloop was onverwacht groot en de locatie chaotisch.

Giorgio Armani zomer 2022. Rechts: Nederlands topmodel Ton Heukels. Foto: ADVERSUS

Natuurlijk maakten we er het beste van. Klik hier voor een exclusieve fotoreportage van Charlotte Mesman. Ook ADVERSUS, ons mannelijk alter ego, gooide zich in de strijd en koos voor een zwart-wit serie. Bekijk de foto’s en beleef het mee.

Giorgio Armani zomer 2022. Foto: ADVERSUS

Giorgio Armani zomer 2022. Charlotte Mesman fotografeert Italiaans topmodel Fabio Mancini. Foto: ADVERSUS

Giorgio Armani zomer 2022. Foto: ADVERSUS

Giorgio Armani zomer 2022. Foto: ADVERSUS

