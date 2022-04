Deze haartrend voor de lente kost (bijna) niets maar maakt het verschil

Soms kun je al met iets heel kleins grote veranderingen in je haar look aanbrengen. Een voorbeeld daarvan is een diadeem of haarbandje.

Haartrends lente zomer 2022. Diademen en haarbandjes

Iedereen heeft nog wel ergens een vergeten diadeem of haarbandje liggen. En anders heeft je dochter of huisgenoot er wel eentje. Dit klassieke haaraccessoire wordt nog te vaak onderschat.

Haartrends lente zomer 2022. Diademen en haarbandjes. Photo courtesy of Max Mara

Max Mara haalde het haarbandje voor lente zomer 2022 weer tevoorschijn. Op de catwalk van het Italiaanse modehuis zagen we de mannequins met smalle haarbandjes in het haar voorbijkomen. De kleur ervan sloot aan bij die van de modelook die meestal van top tot teen in dezelfde kleur was (monochroom is dé trend, weet je nog?).

Haartrends lente zomer 2022. Diademen en haarbandjes. Photo courtesy of Max Mara

Het haar van de modellen was in een strakke zijscheiding gekamd en met een softe wet gel strak rond het hoofd gekamd waardoor elk haartje op z’n plaats kwam te liggen. De rest van de haarlengte was gel-vrij en natuurlijk gestyled. Steil haar was steil geföhnd, krullend haar was verfraaid. Vervolgens waren de bandjes in het haar geplaatst. Bij sommige modellen wat meer naar voren, bij anderen wat meer naar achteren, al naar gelang de vorm van het gezicht en de haaraanzet.

Dit kapsel is thuis heel gemakkelijk na te doen. We zeiden het al: ga op zoek naar een haarbandje of diadeem, of doe jezelf er eentje cadeau. Het hoeft echt geen duur bandje te zijn. En ga er dan mee aan de slag.

Haarbandjes zijn superleuk bij een gelikt kapsel als dat van Max Mara maar ze doen het ook fantastisch met losse krullen of beach waves. Ze zijn bovendien perfect als je een uitgegroeide pony hebt die maar in je gezicht blijft hangen.

Was je dit klassieke haaraccessoire even vergeten? Haal het dan nu weer eens tevoorschijn en update er je hair look mee. Wil je het helemaal goed doen, dan kies je je bandje in de kleur – je raadt het al – van je outfit.

