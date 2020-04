Haarstyling trends lente zomer 2020. Waves voor een trendy hoofd!

Een scherpe trendy kapperscoupe laten knippen is er op dit moment niet bij, maar we kunnen ons haar wel up-to-date stylen. Wave kapsels zijn super cool!

Kom niet met het excuus dat je je haar niet doet omdat je je huis niet uitkomt. Daar worden we zo depressief van! Juist nu we wat meer tijd hebben, is het leuk om te experimenteren met de allernieuwste haarstylingstrends voor lente zomer 2020. Met een stylish hoofd houden we de moed erin. Bovendien is het héél fijn voor onze huisgenoten om tegen een verzorgd iemand met mooi gekapt haar aan te kijken. Want ja, we gaan onszelf weer echt kappen! Kappershoofden zijn terug in de mode.

Bekijk onze kapselfoto’s maar eens. Tijdens de afgelopen Fashion Weeks zagen we nog veel steil geföhnd haar maar steeds vaker doken er wave kapseltjes in de menigte van fashionista’s en influencers op. Deze kapseltjes laten een lichte slag zien maar zonder volume bovenop het hoofd. Juist doordat je geen volume bovenop het hoofd hoeft te creëren, is het vrij eenvoudig zelf thuis te doen. Klik hier voor een kapperstrucje.

Deze trendy waves kun je loslaten op alle haarlengtes. Bobkapsels, lobkapsels, schouderlange haarlengtes en lang haar.

Gebruik bij voorkeur een grote krultang en ga voor vrij dikke lokken. Krul je haar vanaf ongeveer de hoogte van je wenkbrauwen richting de haarpunten. Borstel het dan uit en fixeer het resultaat met lak. Prep je haar met een haarmousse (flink wat product erin doen en even droog föhnen) zodat de slag goed blijft zitten.

Veel haarstylingsplezier!

