De kapseltrends voor lente zomer 2020 lopen uiteen van mooie waves tot ultra gestylede kappershoofden (ook zonder kapper!). Maar de basis voor elk kapsel, hoe trendy dan ook, is natuurlijk mooi en gezond haar. Uiteindelijk draait alles, ook voor wat betreft de haartrends, om kwaliteit. Glanzend, mooi haar is als een fonkelend sieraad. Je kunt er niet omheen!

Haar trucje voor wavy lokken

We hebben een klein ‘trucje’, een ‘hair trick’ voor je, om je haar de dag na het wassen een gezond en vooral up-to-date look volgens de allernieuwste kapseltrends voor lente 2020 mee te geven:

#1 Was je haar ’s avonds en droog het totdat het nog voor ongeveer 20% vochtig is.

#2 Borstel je haar voorzichtig glad en maak een lage paardenstaart in je nek.

#3 Twist de paardenstaart voor een groot deel rond maar laat de haarpunten uitsteken.

(Lees verder onder de kapselfoto)

#4 Maak er een knot van en zet die met een elastiekje of met speldjes vast.

#5 De volgende morgen haal je de knot uit en ‘kam’ je je haar met je vingers voor een moderne wavy look zonder volume.

#6 Maak een midden- of zijscheiding. Of… breng het haar achterover en draag het met een elastieken bandje zoals we dat bij de modeshow van N21 in Milaan zagen!

Succes ermee!

