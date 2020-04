Modetrends lente zomer 2020. Deze lange jassen kunnen wij wel zoenen!

Op de catwalks voor lente zomer 2020 zagen we heel wat lange jassen voorbijkomen. Met ‘lang’ bedoelen we in dit geval écht lang, dat wil zeggen: op of over de kuit (maar niet tot op de grond). Deze lengte is ronduit fantastisch want… wat je er ook onder draagt, je ziet er altijd toptip in uit!

Draag zo’n lange jas over een spijkerboek en je hebt een geraffineerde casual look. Draag een lange jas over een joggingpak, plant een zonnebril op je neus en schiet een paar sneakers aan en je hebt die coole ‘VIP incognito’ look. Draag zo’n jas over een broekpak en je kunt je warempel nog bewegen. Want de lange jassen voor lente zomer 2020 zijn slank gesneden maar de snitten zijn ook nog eens heel comfortabel. Er kan gemakkelijk een blazertje onder.

Maar waar deze jassen vooral héél handig voor zijn, is voor die dagen waarop je even geen zin hebt om je te kleden. Dagen waarop je even geen zin hebt om weer een outfit bij je elkaar te halen maar gewoon het liefst in je pyjama rondloopt. Je kent die dagen vast! Het is op die dagen dat zo’n lange zomerjas goed van pas komt. Want voor dat kleine loopje voor een frisse neus of voor die paar boodschapjes om de hoek gooi je zo’n lange jas over je pyjama en klaar ben je. Supercool en… o zo makkelijk. Ik spreek uit ervaring :-)

Charlotte Mesman voor Trendystyle