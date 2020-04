Een nieuw kapsel volgens de allerlaatste haartrends voor lente zomer 2020 zit er voorlopig nog niet in maar we kunnen ons haar wel heel mooi stylen. Alle tijd om ons daarin te bekwamen! Vandaag hebben we twee methodes voor je om je haar een mooie, moderne golfbeweging volgens de allernieuwste haartrends mee te geven. De eerste methode is ‘foolproof’, en dus heel eenvoudig. De tweede methode vergt wat meer handigheid, maar oefening baart kunst!

Voordat je aan de slag gaat nog even dit: de haartrends voor lente zomer 2020 laten heel verzorgde, losse krullen zien maar het opvallende is dat het haar bovenop het hoofd vrij glad is, en dus vrijwel zonder volume. Dat maakt het er wel eenvoudiger op! En dan nu aan het werk! Hier twee haarstylingsmethodes voor up-to-date hair looks.

Kapsel met mooie golfbeweging. Eenvoudige en snelle methode zonder ronde borstel en föhn

Verdeel je haar in drie secties: de zijkanten en de achterkant.

Zet de secties vast met een haarklem zodat ze van elkaar gescheiden zijn.

Pak nu een zijsectie en draai het haar strak rond totdat het zich vanzelf in een strakke knot draait, ergens schuin boven je oor. Zet de knot vast met een haarklem.

Doe nu hetzelfde met de andere twee secties.

Laat de knotjes ongeveer 1 uur zitten of verwarm de knotten ongeveer 5 minuten met de föhn.

Haal de knotjes uit en schud de krullen los. Klaar!

Kapsel met mooie golfbeweging met ronde borstel

Deze methode met behulp van een ronde borstel is vrij professioneel en vergt enige oefening. Het is heel belangrijk dat je haar klitvrij en glad is want anders kan de ronde borstel in je haar blijven steken! En het kan dan wel eens heel moeilijk worden om ‘m er schadevrij uit te halen.

We hebben een video gevonden die deze methode goed illustreert. Het is een korte video, helaas in het Italiaans, maar wel heel duidelijk. Onder de video zetten we de stappen voor je uiteen!

Was je haar, gebruik een conditioner, föhn het glad en voor 100% droog.

Maak een middenscheiding zodat je haar in twee secties verdeeld is.

Zet één van de zijkanten vast en werk aan de ander.

Die verdeel je in een bovenlaag en een onderlaag.

Je begint met het krullen van de onderlaag.

Neem de voorste lok van de onderlaag, zet de ronde borstel er in VERTICALE positie achter en leg de lok om de borstel. Pak nu met je andere hand de föhn en verwarm het haar bij de aanzet. Trek de ronde borstel nu al draaiend naar beneden langs de lok terwijl je de lok met de föhn verwarmt . Herhaal deze handeling per lok een paar keer. We weten het. Dit is niet gemakkelijk en het vergt oefening!

Doe dit eerst met alle lokken van de onderlaag, dan met die van de bovenlaag, en dan herhaal je de hele procedure met de lokken van de andere sectie.

Heb je een lange zijlok of pony, zet dan de borstel in HORIZONTALE richting onder het haar en trek de borstel door het haar naar beneden terwijl je het haar föhnt. Breng de pony of lok naar achteren en laat het op een natuurlijke manier openvallen.

Violà! You are beautiful!

