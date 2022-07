De zomer associëren we gewoonlijk met lichte (en warme) kleuren. Blond is bij uitstek een zomerhaarkleur. Maar de haarkleurtrends voor zomer 2022 laten een ander beeld zien.

Chocoladebruin en koperrood zijn dé haarkleuren van het moment. Photo courtesy of Dior winter 2022 2023

De hotste haarkleuren voor zomer 2022 zijn verrassend genoeg chocolade bruin en rood, en dan met name koperrood, aldus hair stylist Gaja Curletto. Gaja is, ondanks haar jonge leeftijd, één van de meest gevraagde hair stylisten in Milaan. Ook is ze tijdens de internationale Fashion Weeks in New York, Parijs, Londen en Milaan backstage te vinden om samen met de andere hair stylisten de hair looks van de modellen te creëren.

De huidige haarkleur van topmodel Kendall Jenner geeft een goed idee van de nieuwe chocoladebruine kleur, zegt Gaja. Het topmodel heeft inmiddels alweer afscheid genomen van de koperrode lokken waarmee ze zich op de catwalk van Prada voor herfst winter 2022 2023 vertoonde. Ze is nu weer terug bij bruin, maar dan wel een diepe, intense bruinkleur, niet zomaar een effen tintje, maar echt – juist ja, we noemden het al – chocolate brown.

Maar ook die koperrode haarkleur die Kendall hiervoor had, is een hotte trend. Je kunt daarbij ook denken aan rood à la Emma Stone met ietwat opgebleekte haarpunten, aldus Gaja.

Chocoladebruin en koperrood zijn dé haarkleuren van het moment. Photo courtesy of Stella McCartney winter 2022 2023

Verkijk je overigens niet op de overstap van blond haar naar rood of chocoladebruin. Gewoonlijk doe je dat niet in één keer. Het is meer een proces dat om basis met roodachtige pigmenten vraagt. Ben je niet helemaal zeker van je zaak dan is het het beste om stapsgewijs, met behulp van je kapper, naar zo’n nieuwe haarkleur toe te werken.

Chocoladebruin en koperrood zijn dé haarkleuren van het moment. Photo courtesy of Miu Miu winter 2022 2023

Weet je niet of chocoladebruin of rood – en dan ook nog eens welke roodkleur – je zal staan, laat je dan ook op dit punt door je kapper adviseren. Die zal je nieuwe haarkleur op je huidskleur afstemmen.

Een vuistregel om te weten of je meer het type van koude of warme kleuren bent, is deze: ga na of je in de regel zilveren of goudkleurige sieraden draagt. Kies je gewoonlijk voor zilver, dan zit je in de koude hoek; kies je goudtinten, dan ben je eerder iemand van warme kleuren.

Goed om te weten: chocolade bruin en rood zijn haarkleuren die we voorlopig nog gaan zien. Dat werd ook op de catwalks voor herfst winter 2022 2023. Alle tijd dus om naar zo’n trendy haarkleur toe te werken.