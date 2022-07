Een blazer in de zomer? Zo houd je het luchtig

Volgens de modetrends voor zomer 2022 dragen we weer volop blazers, ook in de zomer. En ook in je vrije tijd. Doe ideeën op voor ultieme zomerlooks met blazer.

Streetstyle mode zomer 2022. Zomerlooks met blazers. Foto ADVERSUS

Al sinds een paar jaar zijn blazers terug in het modebeeld. Ook in de mode voor zomer 2022 doen ze weer volop mee. We dragen ze als onderdeel van een broekpak (een andere hotte modetrend) of los daarvan.

Juist die losse blazers zijn interessant maar ze vergen wel iets meer van je creativiteit en stijlgevoel. Op ultrazomerse dragen kun je er echter spannende looks mee creëren.

Voor een relaxede zomerlook kun je je blazer bijvoorbeeld op een spijkerbroek dragen met daaronder een felgekleurde (bikini)top. Haal er sandalen of slippers in dezelfde kleur als de top bij en je hebt een coole en fashionable look. Te warm voor een spijkerbroek, ga dan voor een spijkerrokje. Spijkershorts zouden we deze zomer, als je fashionable wilt zijn, even achterwege laten. Spijkerrokjes zijn in; spijkershorts zijn out.

Voor een meer geklede look combineer je je blazer met een jaren ’60 minirokje en een bandeautopje. Draag er een paar slingback schoenen met halfhoge hakjes onder en je ziet eruit als door een ringetje te halen.

Streetstyle mode zomer 2022. Zomerlooks met blazers. Foto Charlotte Mesman

Voor een echte fashionista look combineer je een blazer in een felle kleur met een eveneens kleurrijke outfit en kleurrijke accessoires. Haal er een paar pumps bij, ook gekleurd natuurlijk, en je kunt je bij wijze van spreken onder het modevolk bij de Fashion Weeks mengen en voor een gevierde influencer doorgaan.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw ultieme zomerlook.