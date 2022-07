De middenscheiding is ook voor herfst winter 2022 2023 hot!

Benieuwd naar kapseltrends voor herfst winter 2022 2023? We kunnen je nu al verklappen dat de middenscheiding (opnieuw) een grote haartrend is.

Haartrend winter 2022 2023: de middenscheiding. Photo courtesy of Max Mara

Al sinds een paar jaar is de middenscheiding een grote haartrend. Niet alleen op de catwalks maar ook onder de influencers. Ook voor herfst winter 2022 2023 gaan we ons haar met zo’n scheiding dragen.

Op vele belangrijke catwalks als die van Max Mara, Maison Margiela, Michael Kors, Versace (om maar een paar namen te noemen) kwamen we ‘m tegen. De middenscheiding blijft zijn aantrekkingskracht behouden. Vermoedelijk zit het geheim van deze haardracht ‘m in de symmetrie die zorgt voor een nette en geordende uitstraling, en het gezicht goed doet uitkomen.

Haartrend winter 2022 2023: de middenscheiding. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Een minpuntje van deze scheiding is wel dat juist de symmetrie imperfecties in het gezicht kan accentueren. Maar ook dat valt te verhelpen. Pak de catwalkfoto’s erbij en je zult opmerken dat we deze winter niet alleen voor strakke, scherpe scheidingen gaan die wel ‘laser cut’ lijken, maar ook voor warrige en gewild slordige middenscheidingen. En juist zo’n scheiding werkt in je voordeel als er iets gecamoufleerd moet worden.

Haartrend winter 2022 2023: de middenscheiding. Photo courtesy of Versace

Voor wat voor soort middenscheiding je kiest, hangt verder ook af van de uitstraling die je je look wilt meegeven. Influencers als Leonie Hanne en Caroline Daur bijvoorbeeld gaan altijd voor een haarscherpe scheiding – het is hun signatuur kapsel – en trekken en hun haar dan ook nog eens strak naar achteren. Met zo’n kapsel creëer je een ingetogen glam look. Deze look zagen we ook op de catwalk van onder meer Max Mara en Michael Kors terug.

Voor een coole, eigentijdse look maak je (wederom) scherpe middenscheiding en laat je je haar supersteil langs je gezicht hangen. Zo krijg je een Versace look ten voeten uit. Voor een minder uitgesproken look laat je je haar natuurlijk (zie Roberto Cavalli).

Haartrend winter 2022 2023: de middenscheiding. Photo courtesy of Dsquared2

Voor een grungy look, ook heel eigentijds, ga je voor zo’n slordige scheiding, zoals we die bijvoorbeeld bij Dsquared2 tegenkwamen, met veel (warrig) volume.

Met de middenscheiding kun je dus alle kanten op en dat is dan ook wat we volgens de haartrends voor herfst winter 2022 2023 gaan doen.