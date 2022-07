4x Eenvoudige haartips die je haar de zomer mooi doorhelpen en voorkomen dat in het najaar de schaar er rigoureus in moet om beschadigd haar te fatsoeneren.

4x Eenvoudige tips om je haar deze zomer mooi te houden

De zomer is een aanslag op ons haar. Een zon- en zeevakantie kan je manen waar je altijd zo trots op bent echt naar de knoppen helpen. Een half uur in vol zonlicht zou al funest kunnen zijn.

Daarom is het vooral in de zomer heel belangrijk om lief te zijn voor je haar. Natuurlijk wil je zo min mogelijk om handen hebben. Even loskoppelen van alle rituelen en verplichtingen. Het ontspannen leven in de buitenlucht maakt het verleidelijk om ook op het gebied van haarverzorging even een stapje terug te doen.

Daarom beginnen we met twee tips die in plaats van ‘doen’ alles te maken hebben met ‘laten’. Twee tips die je haar veel ellende besparen en die het jou er gemakkelijker op maken:

1. Laat je haar na het wassen aan de lucht opdrogen. Zet er geen hete föhns, steiltangen of krultangen op. Vooral in de zomer, als je haar door de weersomstandigheden al droger is dan normaal, heeft het hiervan te lijden.

2. Stel verven of bleken uit tot na de zomer. Natuurlijk wil je er op vakantie goed uitzien, maar je haar is zoveel blijer als je het even met rust laat. Bovendien gaan de zon en geverfd haar niet goed samen. Highlights daarentegen worden wel mooier in de zon maar wil je dit je lokken echt aandoen? Bleachen plus uitdrogen in de zon?

Een paar andere eenvoudige tips om je haar in de zomer mooi te houden:

3. Blijf dicht bij de natuur met natuurlijke haarmaskers. Pamper je haar met een masker van olijfolie of kokosolie. Slaap er een nachtje in en was de olie de volgende dag uit. Je kunt beter niet met zo’n masker de zon ingaan. Gebruik in de zon alleen speciale haarproducten met een UV-filter.

4. Wel doen voor de vakantie: je haar laten bijpunten. Dit heeft een paar voordelen. Ten eerste ziet je haar er ook tijdens de vakantie cool en verzorgd uit. Je mag dan wel niets aan de kleur hebben gedaan maar die snit spreekt voor zich. Bovendien kan het nooit kwaad om je haar even op te frissen met een paar centimeters minder. Tot slot: je haar groeit in de zomer sneller, dus maak daar juist nu gebruik van door het even flink korter te laten knippen. Voor je het weet, zit het er weer aan.