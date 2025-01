China heeft het Jaar van de (houten) Slang ingeluid. Ik vierde het Chinees Nieuwjaar 2025 in Chinatown in Bangkok. Beleef het mee!

Zo vierde ik Chinees Nieuwjaar 2025 in Bangkok. Foto Charlotte Mesman

Op dit moment geniet ik van het mooie weer en het exotische leven in Bangkok. De Thaise metropool is in deze dagen overspoeld door Chinese toeristen die hier op vakantie zijn om het Chinese Nieuwjaar, dat onlangs gevierd werd, in te luiden. Bussen, treinen, metro’s, restaurants en warenhuizen zijn (onaangenaam) overvol en de afgelopen dagen waren er in Chinatown en het centrum van de stad Chinese optredens en leeuwenshows die grote menigten trokken. Ondanks alles kon ik toch genieten van de feestelijke rode lampionnen, de vele meisjes in rode cheongsam, de traditionele Chinese jurk die ook wel qipao wordt genoemd, met knotten en rode linten in het haar.

Het Chinese Nieuwjaar

Met het Chinese Nieuwjaar, ook bekend als het Lunar New Year of Spring Festival, dat vanaf 28 januari tot 4 februari 2025 wordt gevierd, gaat het Jaar van de Slang van start. De exacte dag waarop het Chinese Nieuwjaar begint verschilt van jaar tot jaar, en wordt bepaald door de eerste nieuwe maan van de maandkalender. Dit jaar was dat op 29 januari. Het Jaar van de Slang is dus al begonnen. De totale feestperiode duurt vijftien dagen, met als hoogtepunt het Lantaarnfestival op 12 februari 2025.

Chinatown in Bangkok

Zo vierde ik Chinees Nieuwjaar 2025 in Bangkok. Foto Charlotte Mesman (zelfportret :-)

Op de dag van het echte feest, afgelopen woensdag (29 januari), spreek ik met mijn vriendin Anastasia af in Chinatown om het allemaal van dichtbij mee te maken. We besluiten om ons Chinees te kleden. Ik haal mijn lange Chineesrode jurk met roze bloemen voor de gelegenheid uit de kast en bind mijn haar in de traditionele twee gevlochten knotten samen. Anastasia heeft meer lef dan ik en zij kiest voor een rode kimono en een enorme goudkleurige kroon met lange gele kwasten, appt ze.

Detail van reclamecampagne van Jaspal. Foto Charlotte Mesman

Rond half 5 neem ik de metro naar MRT Wat Mangkon die naar het hart van Chinatown voert en vanwaar je in een paar minuten op de overbekende Yaowarat Road bent. Het is één van de mooiste – en een van de nieuwere – metrostations van Bangkok in Chinese stijl. Tegen de rode muren hangen schitterende advertenties van modemerken die allemaal aanhaken bij het Chinese Nieuwjaar en waar de (vele) toeristen zich maar al te graag voor (laten) fotograferen.

Zo vierde ik Chinees Nieuwjaar 2025 in Bangkok. Foto Charlotte Mesman

Ik worstel me door de mensenmenigte naar buiten en kijk direct uit naar de kat die altijd bij exit 1 te vinden is. Het diertje ligt in diepe slaap naast de roltrap en lijkt zich niet te storen aan de duizenden voeten die langs schuifelen. Overal waar ik kijk, zie ik een rood gekleurde mensenzee. Ik was hier al eerder voor Chinees Nieuwjaar en ken Chinatown op mijn duimpje, maar zoveel mensen heb ik hier nog nooit gezien. De streetfood restaurantjes zitten stampvol. Straatverkopers bieden ballonnen en aluminium slangen (naar het Jaar van de Slang) aan. Er is geen doorkomen aan, maar de sfeer is gemoedelijk.

Zo vierde ik Chinees Nieuwjaar 2025 in Bangkok. Foto Charlotte Mesman

Om in de Yaowarat Road te komen, moet ik door een metaaldetector. Ook dat is iets dat ik nooit eerder heb meegemaakt. Tot mijn verbazing is deze hoofdader, een van de drukste straten van Bangkok, afgesloten. De zon legt stoffige gouden banen over de menigte, de avond begint te vallen, langs de kraampjes is het druk maar wat me vooral opvalt, is dat het – gelet op de hoeveelheid mensen – zo stil is. Alsof iedereen op de anders oorverdovend drukke straat, onder de vele banners die het Chinees Nieuwjaar aankondigen, opeens rust heeft gevonden.

Yaowarat Road, Bangkok. Foto: Charlotte Mesman

De kraampjes bieden de gebruikelijke koopwaar aan. Verlichte lampionnen, Chinese kledij en ontelbare soorten snacks. Ik check snel even of het restaurant met de grote wok met daaronder een enorm vuur er nog is en ben er gerust op als ik de kok boven de vlammen zie roerbakken. Het is altijd nog een van de leukste dingen in Chinatown.

Zo vierde ik Chinees Nieuwjaar 2025 in Bangkok. Foto Charlotte Mesman

Dan loop ik door naar Shanghai Mansion in de hoop er een tafeltje te vinden. Dit koloniale hotel is een van mijn lievelingsplekjes. Er is een Chinees ingerichte bar met hoge plafonds en live muziek en in de hal hangt een schitterend schilderij van een Chinees meisje. Het is er druk met vooral Westerse toeristen – Chinese toeristen hebben liever streetfood – en ik krijg een tafeltje vlak voor de muziekband aangewezen.

Zo vierde ik Chinees Nieuwjaar 2025 in Bangkok. Foto Charlotte Mesman

Mijn tonic met citroen en ijs is nog maar net geserveerd als Anastasia haar grandioze entree maakt. Alle ogen zijn op haar gericht en er staan zelfs mensen op om foto’s van haar te maken. Dat zou het Leitmotiv van de avond worden. Als we na een paar muzieknummers de straat opgaan om de optocht te zien, wordt ze overal gecomplimenteerd, gefotografeerd en ‘Chinese prinses’ en zelfs ‘Chinese keizerin’ genoemd.

Zo vierde ik Chinees Nieuwjaar 2025 in Bangkok. Foto: Charlotte Mesman

De mensenmassa groeit zienderogen en er worden dranghekken geplaatst, ook dat altijd nog met een kalmte waarover ook Anastasia zich verbaast. We lopen wat heen en weer in afwachting van de optocht totdat ik iemand van de beveiliging hoor zeggen dat er dit jaar geen optocht is maar dat de koninklijke familie wordt verwacht. Opeens begrijp ik ook de metaaldetector. Omdat we niet in de massa willen komen vastzitten, besluiten we om naar de tempels te gaan. Het straatje richting Wat Mangkon zit echter potdicht, er zit geen beweging in. Pas als we teruggaan naar de Yaorawat en een ander zijstraatje nemen, lukt het ons aan de menigte te ontkomen.

Zo vierde ik Chinees Nieuwjaar 2025 in Bangkok. Foto Charlotte Mesman

Zoals we al verwacht hadden, worden er bij de tempels leeuwendansen uitgevoerd waar acrobatische toeren aan te pas komen. Die dansen gaan gepaard met oorverdovend geluid dat met gongs, trommels en bekkens. Het spektakel moet boze geesten afschrikken en voorspoed en geluk brengen. Het is al donker als ik de metro weer inga en ik moet een paar afgeladen treinen voorbij laten gaan voordat ik mee kan.

Gewoonten en tradities

Het Lunar New Year is een belangrijke gebeurtenis voor Chinese en Oost-Aziatische gemeenschappen over de hele wereld en symboliseert vernieuwing en de komst van de lente. De gebruiken en tradities waarmee de komst van het nieuwe jaar gevierd wordt, verschillen per regio maar meestal draait het om familiereünies die in het teken van eenheid en dankbaarheid staan en rituelen die geluk moeten brengen. Ook in Bangkok waar van oudsher veel Chinezen wonen, kom ik deze gebruiken tegen.

Zo kun je in deze periode overal rode enveloppen met goudkleurige Chinese karakters kopen waar je geld in stopt om elkaar als teken van geluk cadeau te doen. Ik las zelfs ergens dat contant geld op dit moment schaars is vanwege de rode enveloppen.

Ook worden huizen rond de jaarwisseling schoongemaakt om ongeluk van het vorige jaar weg te poetsen. De goudwinkel bij ons om de hoek werd ook grondig gesopt. De rode versieringen die worden opgehangen symboliseren voorspoed en het vuurwerk dat in deze dagen werd afgestoken verjaagt kwade geesten. Veel Chinezen brengen in deze dagen offers aan hun voorouders en verbranden in metalen tonnen afbeeldingen van huizen en papiergeld in de hoop dat hun voorouders in het hiernamaals die mogen ontvangen.

Het Jaar van de Slang

Zoals gezegd is 2025 het Jaar van de Slang, sterker nog de Houten Slang, een unieke combinatie die eens in de zestig jaar voorkomt. Ik las dat de Slang wordt geassocieerd met kwaliteiten als wijsheid, intuïtie en charme. Het houtelement staat voor creativiteit en aanpassingsvermogen. Voor mensen die geboren zijn in eerdere Slangenjaren (bijv. 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953) is dit een bijzonder jaar, hun jaar.

Voorspellingen voor het Jaar van de Houten Slang

Het Jaar van de Houten Slang zal volgens de astrologen opmerkelijke veranderingen en interessante mogelijkheden voor persoonlijke groei met zich meebrengen. Thema’s die dit jaar voor mensen die in het Jaar van de Slang centraal staan, zijn:

introspectie en wijsheid: focus op zelfreflectie kan ertoe leiden dat je wijzere beslissingen neemt.

creativiteit en innovatie: het houtelement zorgt voor nieuwe ideeën en creatieve nieuwigheden.

aanpassingsvermogen: wie dit jaar veranderingen omarmt, kan onverwachte successen tegemoet zien.

Mensen die geboren zijn onder andere dierenriemtekens kunnen dit jaar anders ervaren. Degenen die geboren zijn in het Jaar van de Draak (2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940) – zo las ik – zouden zich uitgedaagd kunnen voelen door de meer introspectieve aard van de Slang, terwijl degenen die geboren zijn in het Jaar van het Paard (2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942) baat kunnen hebben bij het aanpassingsvermogen dat wordt aangemoedigd door de Houten Slang.

Wat is jouw Chinese sterrenbeeld?

Op internet kun je vinden in welk Chinees jaar jij bent geboren maar houd er wel rekening mee dat het Chinese nieuwjaar niet gelijk valt met ons kalenderjaar. Het is dus ook van belang op welke dag je geboren bent (vooral als dat in januari of februari is).