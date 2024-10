Fladderende jurken, ragfijne blouses met draperieën en wijde mouwen. De bohémien look voor winter 2024 is romantisch maar ook stoer.

Zo ziet de bohémien look in de mode voor winter 2024 eruit. Topmodel Karlie Kloss. Foto ADVERSUS

Ultravrouwelijk, romantisch, seventies, bohémien. Dat is de mood van de fladderende jurken en blouses die Chemena Kamali, nieuw creatief directeur van Chloé, de catwalk voor winter 2024 opstuurde.

Deze nieuwe wintercollectie – Kamali’s eerste collectie voor Chloé – met de toepasselijke titel Intuition Collection, weerspiegelt Kamali’s diepgewortelde begrip van Chloé’s erfgoed. Kamali is dan ook niet nieuw bij Chloé. Ze begon haar carrière in de modewereld bij het maison dat toen onder het creatief roer van Phoebe Philo stond. Daarna werkte ze voor verschillende andere modehuizen waaronder Saint Laurent. Toen Chloé door Clare Waight Keller werd ontworpen, keerde ze terug naar Chloé, en nu is het haar beurt om de creatieve teugels in handen te nemen.

Veronika Heilbrunner in lange bohémien jurk. Foto Charlotte Mesman

Voor haar eerste collectie putte Kamali inspiratie uit vroegere ontwerpers zoals Karl Lagerfeld en Phoebe Philo. Een leidraad is de combinatie van de vrouwelijke mood van jurken en blouses met stoere items als leren capes en coole hoge leren laarzen.

Vrouwelijk versus stoer

Romantische blouse met spijkerbroek voor winter 2024. Foto Charlotte Mesman

Deze mood kwamen we ook tegen in de streetstyle mode tijdens de afgelopen Paris Fashion Week. Influencers en genodigden voor de modeshow van Chloé voor zomer 2025 waren gehuld in de inmiddels karakteristieke blouses en jurken met ruches, volants en draperieën uit de wintercollectie. Steeds weer ging het in deze looks om de juiste balans tussen vrouwelijk/romantisch en stoer.

Zo spotten we topmodel Karlie Kloss in een slank afkledende zwarte broek met daarop een ultraromantische witte blouse. Aan haar voeten prijkten hoge leren klompschoenen, wederom uit Chloé wintercollectie. De combinatie volumineuze romantische blouse met slank afkledende broek is een topper waar iedereen mee kan experimenteren.

Zo ziet de bohémien look in de mode voor winter 2024 eruit. Foto Charlotte Mesman

Andere voorbeelden van de combinatie romantisch + stoer waren: een witte ruches blouse met spijkerbroek en een poederkleurige blouse met stroken met beige leren broek, zoals je op onze streetstyle foto’s kunt zien.

Ook heel karakteristiek is de combinatie strokenjurk met coole laarzen. Zo spotten we een kort poederkleurig jurkje met daaronder zwarte panty’s (ja, we dragen ze weer!) en coole hoge laarzen. Om je te wapenen tegen de kou kun je deze look afmaken met een leren jack.

Ook de lange ruches jurk in het lila die influencer Veronika Heilbrunner droeg was gecombineerd met laarzen. Het zijn allemaal combinaties waar je deze winter mee mag spelen.

Donkerrode accessoires

Zo ziet de bohémien look in de mode voor winter 2024 eruit. Foto Charlotte Mesman

Let ook even op de kleurcombinaties. De blouses en jurken zijn steevast in lichte of poederkleuren. De broeken variëren van kleur – donker of licht – maar zijn altijd ingetogen. En de accessoires zijn vaak in het… donkerrood. Een donkerrode tas, donkerrode laarzen. Donkerrood is één van dé modekleuren voor winter 2024. Met een accessoire in deze tint is je look direct up-to-date.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS