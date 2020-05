Beauty trends en tips. S.O.S Wenkbrauwen, gelnagels en haar extensies

Allemaal doen we wel een beetje mee met de beauty trends. De één kiest voor gelnagels, de ander voor hair extensies. Ook wenkbrauwtrends zijn een hot item. En dan zijn opeens de kapsalons en nail bars dicht en mag je in de winkels geen testers voor make-up meer proberen. Gelukkig zijn het maar kleine probleempjes (zeker vergeleken bij wat er gaande is), en zijn er ook oplossingen voor. We dragen er drie aan.

1. Wenkbrauwpotlood is op!

Is je geliefde wenkbrauwpotlood op en kan je zo gauw niet aan een nieuwe komen, zoek dan tussen je make-upjes naar een oude, ietwat droge mascara. Hiermee kun je je wenkbrauwhaartjes donkerder aanzetten zonder dat je de huid inkleurt. Dit is helemaal volgens de allernieuwste beauty trends voor lente zomer 2020. Borstel de haartjes op z’n plaats of heel speels naar boven!

2. Gelnagels groeien uit

Een vriendin van me heeft gelnagels en vertelde me dat ze ze zelf ‘repareert’ met haarlak en kleurloze nagellak. Het moet wel een traditionele haarlak zonder gas zijn omdat er anders teveel water in zit. De procedure is heel eenvoudig:

Maak het oppervlak van je gelnagels mat met een nagelbuffer of een wit blok.

Doe er een laag kleurloze nagellak over (geen topcoat maar een echte nagellak).

Spray er vanaf een afstandje (circa 25 centimeter) een beetje haarlak over.

Droog de haarlak met een koude föhn en laat het ongeveer 5 minuten verder drogen.

Herhaal deze handeling drie keer (transparante nagellak, haarspray, föhn).

Lak het geheel af met eenzelfde nagellakkleur als je oorspronkelijke gelnagels.

Fixeer de nagellak met een topcoat.

Lak ook de onderkant van je nagel met de topcoat om de lagen aan de voorkant van je nagel te beschermen.

Het klinkt om te doen maar let op. Ik heb geen verstand van gelnagels en heb de methode hierboven niet getest. Dus begin je eraan, dan is dat op eigen risico :-)

3. Hair extensies moeten worden opgehoogd

Heb je hair extensies dan zul je weten dat die regelmatig moeten worden opgehoogd. Dat is zelf niet te doen. Het advies van top hair stylist Marriët Gakes is dan ook om, indien dat mogelijk is, ze te verwijderen. Of en hoe je ze verwijdert, zal afhangen van de soort extensions die je hebt:

Bonding extensions krijg je er zonder professionele hulp niet uit.

Weaving extensions kun je door je partner laten verwijderen.

Microringetjes kun je in principe wel zelf uithalen.

Geen stress! meent Marriët, maar ze raadt wel aan om in alle gevallen, voordat je begint, contact op te nemen met je kapper en om advies te vragen. Die zal er zeker toe bereid zijn je te helpen.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE