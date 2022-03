Niet aankomen na je veertigste? 7x Slanktips en anti-aging tricks

Hoe is jouw gewicht ten opzichte van toen je twintig, vijfentwintig was? Accepteer jij die extra kilo’s schouderophalend omdat er toch niets meer aan te doen is? Fout! Check onze afslank- en anti-aging tips.

Niet aankomen na je veertigste? 7x Afslank- en anti-aging tips

Een baanbrekend onderzoek van de Duke University in North Carolina, Amerika, heeft uitgewezen dat onze stofwisseling op middelbare leeftijd NIET trager wordt. Sterker nog: je stofwisseling is stabiel van je twintigste tot zestigste jaar!

Met andere woorden: die extra kilo’s na je veertigste mag je niet zomaar aan je leeftijd of de menopauze toedichten.

Aan de ene kant is dat misschien slecht nieuws (daar gaat je excuus!) maar aan de andere kant is het ook goed nieuws: er valt wel degelijks iets aan die extra kilo’s te doen.

Voordat we aan praktische tips toekomen, eerst het antwoord op de vraag die je natuurlijk op de lippen brandt: waarom komen we op middelbare leeftijd dan wél aan en krijgen we – mannen en vrouwen – vaak met een buik? De experts geven er verschillende verklaringen voor:

1. Hormonen. Ten gevolge van veranderingen in de hormoonhuishouding verandert de vetdistributie. Het vet kruipt na je veertigste graag in je taille. Zie daar een buikje en liefdeshandvatjes.

2. Leefstijl. Etentjes, wijntjes, chillen op de bank, online shoppen versus fysiek shoppen, urenlang achter de computer. Komt het je bekend voor? Juist ja!

3. Een betere spijsvertering. Een derde oorzaak die wel geopperd wordt, is dat onze spijsvertering met de tijd beter gaat werken in die zin dat we ons lichaam meer absorbeert.

4. Afname van spiermassa. Met het verstrijken van de jaren neemt onze spiermassa af en gaat ons lichaam voor een groter deel uit vet bestaan. Hierdoor neemt echter ook je ruststofwisseling af. Spieren vragen namelijk continue om veel energie, en vet niet.

Al deze factoren tikken in de loop van de tijd aan. Als je elk jaar een kilo aankomt (iedereen kent het motto ‘Het gevaar van een kilo per jaar’), dan heb je er tegen je vijftigste bijna ongemerkt heel wat extra kilootjes bij. En dat hoeft helemaal niet!

Sterker nog, er wordt wel gezegd dat het gewicht dat je op de leeftijd van 20 tot 25 jaar hebt (tenzij je op die leeftijd overgewicht had), een goede indicatie is voor wat je op middelbare leeftijd zou moeten wegen! Je zou dat gewicht als streefgewicht kunnen nemen bij het in de praktijk brengen van onderstaande tips.

Wat kun je doen om die extra kilo’s op middelbare leeftijd te lijf te gaan? 7x Afslank- en antiagingtips

Stop om je leeftijd en/of de menopauze de schuld te geven en kom in actie.

de schuld te geven en kom in actie. Neem je eetgewoontes onder de loep. Als je blijft aankomen, dan eet je waarschijnlijk teveel of verkeerd. Om af te vallen geldt nog steeds de algemene regel: je valt af als je minder calorieën consumeert dan dat je verbrandt . Kortom, neem je porties onder de loep. Goed om te weten: uit dierproeven is gebleken dat minder (weinig) eten een positief effect heeft op het natuurlijke ouderdomsproces. Niet overeten, dus!

onder de loep. Als je blijft aankomen, dan eet je waarschijnlijk teveel of verkeerd. Om af te vallen geldt nog steeds de algemene regel: . Kortom, neem je porties onder de loep. Goed om te weten: uit dierproeven is gebleken dat minder (weinig) eten een positief effect heeft op het natuurlijke ouderdomsproces. Niet overeten, dus! Minder drinken . Niet alleen bevatten al die wijntjes calorieën (1 gram pure alcohol bevat circa 7 calorieën) maar je verlegt je grenzen er ook door en neemt na een wijntje of wat – tegen je voornemens in – gemakkelijker toch nog maar een stukje kaas of een bitterbal.

. Niet alleen bevatten al die wijntjes calorieën (1 gram pure alcohol bevat circa 7 calorieën) maar je verlegt je grenzen er ook door en neemt na een wijntje of wat – tegen je voornemens in – gemakkelijker toch nog maar een stukje kaas of een bitterbal. Beweeg ! Kom van de bank af, ga wandelen, ga de boodschappen zelf halen, loop even naar de bakker om de hoek. En nog iets: ken jij de 10.000 stappen regel?

! Kom van de bank af, ga wandelen, ga de boodschappen zelf halen, loop even naar de bakker om de hoek. En nog iets: ken jij de 10.000 stappen regel? Kweek spiermassa ! Schrijf je in bij de sportschool of schaf een kettlebell aan en volg wat vaker een online lesje.

! Schrijf je in bij de sportschool of schaf een kettlebell aan en volg wat vaker een online lesje. Ga voor eenvoudige maaltijden . Houd het zo simpel mogelijk. Ga voor onbewerkte, eerlijke producten : groenten, fruit, eieren, vis, vlees. Vervang sauzen door olijfolie en azijn (of citroensap). Maak je pastasauzen zelf met basisingrediënten. Vermijd kant-en-klaar en vooral bewerkelijke gerechten met veel vet en koolhydraten.

. Houd het zo simpel mogelijk. Ga voor : groenten, fruit, eieren, vis, vlees. Vervang sauzen door olijfolie en azijn (of citroensap). Maak je pastasauzen zelf met basisingrediënten. Vermijd kant-en-klaar en vooral bewerkelijke gerechten met veel vet en koolhydraten. Verander van leefgewoonten. Breng je het weekend door met bingewatchen, neem dan eens een break en maak een stevige wandeling. Drink je meer wijn als je ’s avonds op de bank neerploft, maak er dan een gewoonte van om een stukje te gaan wandelen om bij te komen van de dag. Maken jij en je partner tijdens het koken al een fles wijn open? Besluit dan samen om te wachten tot het eten op tafel staat. En hiermee komen we op een belangrijk punt: betrek je partner bij het veranderen van ongezonde leefgewoonten. De kans op succes wordt er aanmerkelijk groter door!

Tot slot: het is niet alleen een kwestie van ‘body’ maar ook van ‘mind’. Blijf je interesseren voor nieuwe dingen, ontdek nieuwe hobby’s, geniet van de kleine dingen van het leven, geniet van de zon, geniet van de regen. Houd van het leven en het leven houdt van jou!

