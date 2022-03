25x Modetrends voor 2022. Jouw checklist voor je nieuwe aankopen. Photo courtesy of N21

Heb jij je al in de nieuwe modetrends voor 2022 verdiept? Sommige modetrends zul je al kennen maar zitten zeker ook nieuwigheden bij. Alhoewel, ‘nieuw’ is een groot woord. Veel modetrends knipogen naar het verleden, naar de jaren ’70, ’80, ’90 en 2000. Niet alle trends zijn bovendien even mooi.

Spijkerbroeken trends voor 2022. Photo courtesy of Blumarine

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: herinner je je die spijkerbroeken met lage taille nog waar je tanga van achteren bovenuit kwam? Oké, met die afschuwelijke trend uit de jaren 2000 gaan we dit jaar weer aan de haal.

Een andere grote trend voor lente zomer 2022 is de terugkeer van de minirok met daaronder blote benen. We gaan sowieso veel huid showen. Wordt het dan weer een ‘slutty summer’?

Om je wegwijs te maken in de nieuwe modetrends die, zoals je ziet, best heftig kunnen zijn, maakten we een checklist voor je. Een trendlijst die je kan helpen om rake aankopen te doen (of gericht te zoeken in je kast naar dingen die nog of weer kunnen).

broeken en rokken met lage taille ;

; HOT: tanga die boven lage taille (spijker)broek uitkomt (logische consequentie van trend 1);

25x Modetrends voor 2022. Photo courtesy of Prada

minirokken: recht of met een sixties A-lijntje;

recht of met een sixties A-lijntje; minirokken met sleepjes (cult-item, gelanceerd door Prada);

lange spijkerrokken;

levendige (en soms zelfs neon) kleuren : oranje, azuurblauw, helgroen, acid geel, nude, candy roze, felrood en de topkleur van het jaar 2022: very peri ofwel violet (en dan mag je alles ook nog eens met elkaar combineren);

: oranje, azuurblauw, helgroen, acid geel, nude, candy roze, felrood en de topkleur van het jaar 2022: very peri ofwel violet (en dan mag je alles ook nog eens met elkaar combineren); zachte pastels met een verwassen ondertoon plus Paris Hilton roze;

felgekleurde tassen;

chunky platform schoenen en laarsjes;

grote bijous;

baggy pants;

ceintuurs die je laag op de heupen draagt;

preppy looks: plooirokjes, tennisrokjes, mary janes, witte blouses, varsity jackets, moccasins;

trench coats;

sixties manteltjes;

puntige schoenen, slingbacks, pumps;

logomanie;

crop tops maar ook bandeautops en andersoortige topjes;

maar ook bandeautops en andersoortige topjes; cut-out topjes en jurken die onverwacht blote huid showen;

gehaakte topjes en jurken in seventies stijl;

luipaardprints en tijgerkoppen;

total denim looks;

spijkerbroeken met versieringen: patchwork, applicaties, naden;

asymmetrische jurken;

lingerie in zicht.

Eigenlijk rolt het balletje van de modetrends voor 2022 alle kanten op: kort versus lang, felle kleuren versus naturel, oversize versus (meer) slim fit, zelfs hoge tailles versus lage tailles. Kies jij maar wat je leuk vindt of al naar gelang je mood.

