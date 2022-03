Deze dierenprints moet iedereen wel mooi vinden

Het is haat-liefde met dierenprints. Toch blijven de modeontwerpers ermee spelen. En we moeten het toegeven: de animalier fantasieën voor lente zomer 2022 zijn schitterend.

Modetrends lente zomer 2022. Dierenprints. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Weer die tijgerprints? Je hebt het zelf ook vast gedacht toen je ze weer in de nieuwe voorjaarscollecties voorbij zagen komen. Het is waar: we dragen ze al jaren. Bovendien is en blijft het haat-liefde want als geen andere print zijn deze snel ordinair. Maar de animalier fantasieën voor het komende seizoen zijn echt mooi. Geloof ons.

Modetrends lente zomer 2022. Dierenprints. Photo courtesy of Dsquared2

De tijger- en luipaardprints voor lente zomer 2022 hebben warme, honingkleurige ondertonen. De fantasieën zijn geherinterpreteerd, soms nog maar nauwelijks herkenbaar, abstract. Soms ook lopen ze door elkaar, en wordt tijger giraf, en giraf tijger, om maar een bizar voorbeeld te geven.

Modetrends lente zomer 2022. Dierenprints. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Heel mooi en vernieuwend is de combinatie van wilde katten fantasieën met bloemenprints. En wat te denken van de tijgerprint die nu eens niet goudgeel maar zeeblauw kleurt? En wat als je temidden van de strepen of vlekken een heuse tijgerkop ontdekt?

Modetrends lente zomer 2022. Dierenprints. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Een heel delicate print uit de wonderbaarlijke dierenwereld die we het komende seizoen gaan zien, is de vlinder. Vlinders zijn heel jaren ’90, dus dan weet je direct uit welke koker deze nieuwe (comeback) modetrend komt. Yes, Y2K!

Modetrends lente zomer 2022. Dierenprints. Photo courtesy of Alberta Ferretti

De Italiaanse ontwerpster Alberta Ferretti kwam met betoverende vlinderprints. De prints waren gebruikt voor creaties die op zich al aan dit wonderbaarlijke wezen doen denken. Een met kant afgezet topje met lange sleep kopieert de sierlijke vorm van vlindervleugels. En in het mini-jurkje vallen niet alleen de vleugels maar zelfs het vlinderkopje met voelsprieten te ontdekken.

Modetrends lente zomer 2022. Dierenprints. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren door de allernieuwste dierenprints voor lente zomer 2022. Je moet ze wel mooi vinden!

