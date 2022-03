Niet blij met je dagelijkse huidverzorging? Check deze beauty trends

Op het gebied van de skin care is zoveel gaande. Er is steeds meer kennis, de huidverzorgingsproducten zijn steeds geavanceerder en steeds beter wetenschappelijk onderbouwd. Maar ook de achterliggende filosofie is aan het veranderen.

Ben jij niet blij met je eigen beauty routine, loop dan de actuele skin care trends eens langs. Misschien doe je er nog ideeën van op.

Skin rewilding

Een skin care trend waar steeds meer om te doen is, is skin rewilding, dat is: terug naar het natuurlijke proces van je huid. Vergelijk het met een gecultiveerd landschap dat je met rust laat zodat de natuur zijn gang weer kan gaan. Zoiets is ook op huidverzorgingsgebied een trend aan het worden. De huid wordt gezien als een ecosysteem. Het samenstel van miljoenen (goede) bacteriën is heel goed in staat – aldus experts – om de huid te beschermen en te voeden. Je zou daar niet teveel in moeten rommelen met crèmes en cosmetische behandelingen.

Wat mag je volgens deze experts dan wel doen? Goed en gevarieerd eten (onder meer omega-3 en omega-6 vetten zijn een weldaad voor je huid), voedingsupplementen met probiotica slikken die speciaal ontwikkeld zijn om de goede bacteriën van de huid te herstellen, je huid niet te vaak wassen en al helemaal niet met agressieve reinigingsproducten, en verder vaker de buitenlucht opzoeken.

Skin minimalism (skinmalism)

Skin minimalism, dat is: een dagelijkse beautyroutine met minder (in aantal) huidverzorgende producten en minder handelingen, ligt in het verlengde van skin rewilding. De afgelopen jaren is de skin care routine van de gemiddelde vrouw, mede onder invloed van de K-beauty influencers (K staat voor Zuid-Korea), fors in aantal stappen toegenomen. In Zuid-Korea telt die tot wel 10 stappen. Een dergelijk schema is complex, duur en soms zelfs schadelijk omdat het de huid kan irriteren en sommige combinaties van producten niet de allerbeste voor je huid kunnen blijken. Geen wonder dat we daar nu met z’n allen een beetje op terug aan het komen zijn. We gaan het eenvoudig houden, maar gebruiken natuurlijk wel de juiste producten… op het juiste moment. Hiermee komen we aan onze volgende trend:

Intuïtieve huidverzorging

Intuïtieve huidverzorging betekent: een bewustere ad hoc aanpak van je huid. Je kiest voor het juiste product of de juiste aanpak (dat kan ook zijn: je huid met rust laten) op het juiste moment. We werken dus niet meer blindelings ’s morgens en ’s avonds onze routinestappen af maar volgen onze intuïtie en geven onze huid dat wat die op dat moment nodig heeft.

Beauty snacking

Een andere trend die daarmee verband houdt, is beauty snacking, een tussendoortje voor je huid. Deze trend zag het licht dankzij het thuiswerken dat je – afgezien van Zoom-gesprekken – alle gelegenheid gaf (geeft?) om tijdens het werken je huid even te verwennen met een maskertje of een serum. Of om je handen te pamperen met een extra vette crème. Het is maar waar je huid op dat moment behoefte aan heeft :-) En daarmee zijn we weer terug bij de intuïtieve huidverzorgingstrend.

TRENDYSTYLE