Crochet is hét! Haal je haakpennen maar weer tevoorschijn

Modetrends lente zomer 2022. Gehaakte mode. Photo courtesy of Etro

Haal de hippie in je maar tevoorschijn. Samen met je haakpennen. Gehaakte topjes, jurken en modeaccessoires breken dit jaar helemaal door. Crochet wordt een toptrend en dat hebben we – al klinkt dat misschien raar – aan de revival van het Y2K tijdperk te danken.

Modetrends lente zomer 2022. Gehaakte mode. Photo courtesy of Missoni

Y2K, de jaren rond de eeuwwisseling, delen op dit moment de lakens uit in de modewereld. Maar veel modetrends uit die tijd haken – letterlijk en figuurlijk – aan bij de seventies. Vandaar al die haakwerkjes op de catwalks van lente zomer 2022. En binnenkort natuurlijk ook aan ons lijf.

Modetrends lente zomer 2022. Gehaakte mode. Photo courtesy of Alberta Ferretti

De grote modehuizen kwamen met interessante items die voortborduren op het thema. Het Italiaanse modehuis Alberta Ferretti stuurde een gehaakt (en doorzichtig!) setje van top met lange mouwen en opengewerkte broek de catwalk op. Het setje is geheel in tabakskleur en wordt met naturel leren modeaccessoires gedragen. Mooi!

Modetrends lente zomer 2022. Gehaakte mode. Photo courtesy of Etro

Maar we zagen ook klassiekers voorbijkomen met haaksels van multicolor bloemen zoals we ze in de jaren ’70 droegen. Gehaakte topjes – of course met blote buik – zagen we bij Etro en Missoni. Etro kwam ook met beeldige gehaakte lange halterjurken, goed voor zonovergoten zomerdagen, maar ook prima met een oversized blazer en laarzen in het voorjaar. En super voor een avondje stappen!

Modetrends lente zomer 2022. Gehaakte mode. Photo courtesy of Marco Rambaldi

Marco Rambaldi maakte van zijn gehaakte jurk gelijk maar een cut-out model (top en rok hangen letterlijk met een draadje aan elkaar), om er nog maar een actuele modetrend (lees: cut out) tegenaan te gooien. En dacht je dat deze crochet trend leeftijdsgebonden is, dan krijg je met Rambaldi te maken!

Modetrends lente zomer 2022. Gehaakte mode. Photo courtesy of Dsquared2

Dsquared2 kwam met gehaakte gilets en sjaals die nu eens niet op de huid werden gedragen maar over verschillende lagen kleding wat betekent dat je die items nu al aankunt. Waar wachten we nog op? Speel alvast met deze zomerse trend. Goed voor je look, goed voor je humeur.

