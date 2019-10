15 Mode trends voor een inspirerende winter look!

OMG, de mode voor herfst winter 2019 2020 is zo inspirerend! Er zijn zoveel nieuwe mode trends, zoveel nieuwe dingen om mee te experimenteren. We hebben 15 mode trends, 15 spannende mode ideeën voor je.

OMG, de mode voor herfst winter 2019 2020 is zo inspirerend! Er zijn zoveel nieuwe mode trends, zoveel nieuwe dingen om mee te experimenteren. Laten we deze winter ons mode plezier nu eens niet laten bederven door regen en wind, maar ons dag na dag, hoe donker de dagen ook zijn, met fantasie en creativiteit kleden. Een inspirerende outfit houdt het moreel hoog! We hebben weer een heleboel inspirerende mode looks en trends voor herfst winter 2019 2020 voor je.

Fluweel, schoenen met vierkante neuzen

Fluweel is een must deze winter, en dat is maar goed ook. Dit zachte materiaal is warm en heeft een luxueuze en feestelijke uitstraling (perfect voor de feestdagen!).

Een andere trend die we in de gaten moeten houden, is die van de schoenen met vierkante (rechte) neuzen. Vooral Bottega Veneta – het cult merk van het moment – ging ermee aan de haal. De sandaaltjes met vierkante voorkant van het Italiaanse modehuis vonden afgelopen zomer grif aftrek. Maar ook deze winter zijn schoenen met vierkante neuzen een hit (let op onze woorden!).

Brede schouders voor jasjes en blousons, wijde bandplooibroeken

Deze winter kruipen we niet in een hoekje weg, we maken ons niet klein, maar nemen ruimte in met jasjes en blousons met brede, grote schouders en wijde bandplooibroeken. Oversize is in. Overigens betekent dat niet ‘baggy’. Alles ziet er ‘tailor-made’, gelikt, uit.

Broekpakken, ruitjes

Broekpakken zijn je van het, en dat is voor de winter natuurlijk ideaal. Ook de broekpakken hebben grote volumes. Voor een moderne look draag je je broeken bovendien extra lang, dat wil zeggen: met pijpen die over je schoenen vallen (houd daar bij aankoop rekening mee).

Ruitjes zijn nog steeds hot. Ga voor een kleurtje (goed voor je humeur).

Mode tips voor een up-to-date look: draag eens een brede leren riem over een blazer, en draag je tas overdwars.

Pied de poule, broeken met splitjes, doorgestikte pumps

Het pied de poule patroon is de nieuwe luipaardprint. Reken er maar op dat we er deze winter zo ongeveer mee doodgegooid zullen worden. Maar vooralsnog is het leuk om weer eens met deze klassieker te experimenteren.

Broeken met splitjes aan de voorkant zijn ook een ding. Eronder draag je natuurlijk een paar schoenen dat gezien mag worden.

Op deze foto een paar doorgestikte pumps (wederom – van Bottega Veneta). Zoals je ziet, sluiten contrasterende trends elkaar niet uit en kunnen schoenen met puntige neuzen heel goed naast schoenen met rechte neuzen bestaan.

Laagjes, pailletten, veren, lakleer

Haal al je creativiteit (en je wildste kledingstukken) uit de kast en mix en match ze met elkaar. Draag pailletten op een doordeweekse dag (met een jack erover). Huppel op laklaarsjes door de regen. Draag een plastron over je jack. Er zijn geen regels. Denk out of the box. Stap een vintage of tweedehands winkel binnen en probeer eens anders te kijken, trek dingen uit de rekken die je eigenlijk niet inspireren en pas ze. Wie weet wat ze met je doen!

Double bags, kleurige accessoires

Ben je echt geen type voor uitbundige kleuren (in de winter) speel dan met kleurige accessoires. Van twee vrolijke gekleurde tassen wordt je blij. Een kleurrijke sjaal erbij en je winterlook ziet er weer heel anders uit.

TRENDYSTYLE