13 Gouden make-up tips voor iedere vrouw die zich professioneel wil opmaken

Afgelopen week woonde ik, als verslaggever, de masterclass Fashion Runway Make-up van Michele Magnani, Global Senior Artist van MAC Cosmetics bij. De klas was bedoeld voor professionele visagisten. Het was puur genieten. Tijdens de modeweken heb ik backstage natuurlijk al wel het nodige over catwalk make-up opgestoken maar een make-uples waarin alles stap voor stap wordt uitgelegd en de nodige tips en tricks worden meegegeven, is een heel ander verhaal.

Hieronder 13 gouden make-up tips die Michele Magnani tijdens de masterclass meegaf. Tijdens de internationale modeweken is hij steevast backstage bij de fashion show te vinden. 13 Tips dus van een doorgewinterde professional, een vakrot, voor een professionele make-up look! Voer voor iedere vrouw die zich professioneel wil opmaken :-)

13 Gouden make-up tips van topvisagist Michele Magnani van MAC Cosmetics

#1 Focus op je huid

Je huid is je sieraad. De basis is het allerbelangrijkst. Je kunt nog zo’n strak lijntje langs je wimpers trekken, als je huid niet mooi is opgemaakt, valt alles in het niet.

#2 Prep je huid (maar niet té)

Begin met het aanbrengen van een vochtinbrengende crème. Niet alle crèmes zijn geschikt als basis voor foundation. Soms ‘glijdt’ de foundation ervan af, vooral als de crème vet is. Ga voor een lichte, vochtrijke formule.

#3 NC beter dan NW (kun je het volgen?)

De kleur van je foundation moet goed zijn. Wees niet bang om verschillende foundations met elkaar te mixen voor de perfecte nuance. Voor de MAC kenners: backstage werken de foundations met NC-kleuren beter dan de NW-kleuren. Ze werken roodheid beter weg. (Ik neem aan dat dit in de praktijk ook geldt).

#4 Mix!

Wees niet bang om je foundation met een ander product te mixen, bijvoorbeeld met een primer of een essentiële olie. Experimenteer.

#5 Backstage geheim (wallen en kringen)

Een perfecte product om wallen en kringen weg te werken is volgens Magnani Studio Fix 24 Hour Concealer. Breng dit product in een behoorlijke hoeveelheid onder de ogen aan, gebruik dan het oogschaduwpenseel dat je gewoonlijk gebruikt om te vervagen (synthetisch met middelgrote koepelvormige ronding) en ‘klop’ het product daarmee in de huid.

#6 Eyeliner en koffie :-)

Een strakke lijn langs je wimpers is één van de moeilijkste dingen. Soms teken je opeens de perfecte lijn, op andere dagen is-ie bibberig. Het hangt ervan af hoe je je voelt, aldus Michele Magnani, en hoeveel koffie je gedronken hebt :-)

Wees maar niet bang, je hoeft je ochtendkoffie niet te laten staan. Verruil je liquid eyeliner liever voor een gel product. De gel droogt minder snel op en laat zich gemakkelijker met wattenstaafjes corrigeren (backstage geheim, wederom van Magnani). Doe wat eyeliner op je de rug van je hand, haal er een schuin afgesneden kwastje door om het product te doseren, en trek dan het lijntje.

#7 Rock eyeliner

Een rock eyeliner (rock is in!) is recht en stoer zonder die ‘zoete’ vleugeltjes bij de ooghoeken. Om die jaren ’60 wings te voorkomen (het is een gewoonte) trek je eerst het lijntje aan de buitenste ooghoeken (vanaf de slaap naar de buitenste ooghoek), vervolgens trek je een lijntje vanaf de binnenste ooghoek richting de buitenste ooghoek, en verbind je de lijntjes met elkaar.

#8 Muji wattenstaafjes

Tijdens deze masterclass ontdekte ik dat prof visagisten weglopen met de Muji wattenstaafjes. Waarom? Geen idee! Ik durfde het niet te vragen.

#9 Duo wimperlijm

Tijdens deze masterclass ontdekte ik ook dat prof visagisten het liefst Duo wimperlijm gebruiken. Om de wimpers op te plakken vroeg Michele Magnani het model om de ogen niet te sluiten maar om naar beneden te kijken. Om het wit van de lijm weg te werken kun je de lijm van tevoren vermengen met wat zwarte eyeliner.

#10 Met wimperlijm (!) omhoog geborstelde wenkbrauwen

Misschien heb je het al gezien: omhoog geborstelde wenkbrauwen zijn een trend. Om dit effect te maximaliseren borstelde Michele Magnani de wenkbrauwen van zijn model met een beetje wimperlijm! Je kunt hier natuurlijk ook wenkbrauwgel voor gebruiken. Een ander beproefd middel is haarspray (wel altijd eerst op je borsteltje spuiten, nooit direct op je wenkbrauwen!).

#11 Glitter en gloss

Glitter en gloss zijn populair voor de feestdagen. Breng op je oogleden eerst een crème oogschaduw aan zodat de glitter en gloss beter plakken. Een goed product is Pro Longwear Paint Pot van MAC. De meest geliefde kleur backstage bij de shows is Groundwork.

#12 Lipstick als blush

In twee van de vier make-up looks gebruikte Michele Magnani een lippenstift als blush. Hiermee leg je een zachte blos over je wangen zonder dat het er poederachtig of gemaakt uitziet. Klop de lippenstift met je vingers op je koontjes.

Voor een jaren ’80 look (ook weer helemaal in) gebruik je een blush in poeder. Michele Magnani ging voor een haarscherpe contouring waarbij hij gebruik maakte van een stuk papier.

#13 Highlights

Een backstage lieveling voor highlights is Cream Color Base in de kleur Shell, een vrij neutrale kleur. Tip het product onder je buitenste ooghoeken en ook een beetje over de blush zodat ze mooi in elkaar overlopen. Breng ook wat boven je Cupido boog aan.

Veel succes met deze make-up tips! Ik ben er al volop mee aan het experimenteren.

Charlotte Mesman voor Trendystyle