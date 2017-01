Voor dit zwoele kapsel heb je geen haarproducten nodig!

Kappers kunnen toveren. Zo lijkt het wel. Je verlaat de kapsalon met een beeldig hoofd maar na de eerste wasbeurt is er niets meer van over. Dat komt soms omdat je de techniek mist en soms omdat je niet de juiste stylingsproducten bij de hand hebt. Had je maar een toverstokje! Of een idee voor een eenvoudig kapseltje waarmee het niet kan misgaan…



Dat laatste hebben wij voor je! Backstage bij Genny zagen we hair stylist Enrico Mariotti een minimalistische hair look creëren die niet veel vaardigheid vereist en al helemaal geen haarstylingsproducten. We waren er direct loeienthousiast over en vroegen Mariotti om ons uit te leggen hoe we te werk moeten gaan om zelf dit kapseltje te creëren. Mariotti legt het uit in de video hieronder.

‘Dit kapsel komt neer op een paardenstaart met – wat ik noem – een twist’, vertelt Mariotti. ‘De inspiratie voor deze hair look is natuurlijk de modecollectie van Genny. Die is romantisch maar ook gestructureerd met gewichtige vormen en aparte lijnen. Daar heb ik een vrij simpele haardracht bij willen creëren.’

En zo kwam Mariotti op het idee van een paardenstaart maar dan wel dubbel geslagen met losse, sensuele lokken rond het gezicht. Het bijzondere is dat er, zoals we al zeiden, helemaal geen haarproducten aan te pas komen.

Het haar is lichtjes geföhnd zodat het gladjes valt en daarna samengebonden in een paardenstaart die van achteren ‘openvalt’ zodat het de vormen van de kleding nabootst. En omdat er geen product in het haar zit, vallen de lokken rond het gezicht heel zacht en natuurlijk en bewegen ze als je loopt. Supersexy!