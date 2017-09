De afgelopen jaren hebben we veel gehoord over wimper extensions, een manier om mooie, lange en volle wimpers te krijgen. Wij op de redactie hebben er ook over gedacht om dit te laten doen maar hebben dat uiteindelijk niet gedaan omdat het zo onderhoudsintensief is. Een goed alternatief is echter het wimper permanent (misschien gaan we dat wel proberen!), tot nu toe een beetje een ondergeschoven kindje. Het wimper permanent, het woord zegt het al, dient ertoe om je wimpers te krullen.

Hoe gaat een wimper permanent in zijn werk?

Krullende wimpers maken het verschil. Ze maken je ogen groter en de oogopslag lijkt daardoor ook minder vermoeid. Een wimper permanent is zo gedaan. De hele behandeling duurt van 20 tot 40 minuten en het resultaat houdt tot 6 weken, afhankelijk van de levensduur van je wimpers.

De behandeling is pijnloos en eenvoudig. De meeste methodes bestaan uit twee fasen: een combinatie van een ontspanningsvloeistof en een permanentvloeistof of een combinatie van een permanentvloeistof en een setting vloeistof. Als eerste worden de ogen beschermd en afgedekt. Daarna wordt een wimperpermanentklem met de vloeistof op de wimpers geplaatst. Deze klem lijkt een beetje op een wimpertang en buigt de wimpers naar boven waardoor je de krullende vorm krijgt. Daarna wordt de tweede vloeistof aangebracht. Tenslotte worden de klemmen verwijderd en de wimpers gereinigd. Klaar ben je.

Het voordeel van een wimper permanent is dat de vloeistoffen, anders dan dat bij wimper extensions vaak het geval is, niet in aanraking komen met de tere huid van je oogleden. Ook komt er, zoals bij extensions, geen extra gewicht aan je wimpers te hangen (door dit extra gewicht kan de groei belemmerd worden). En verder zijn gepermanente wimpers heel gemakkelijk in het onderhoud. Je kunt gewoon in je ogen wrijven en je make-up afhalen zoals altijd zonder dat het irriteert of je het resultaat beschadigt.

Omdat de punten van wimperhaartjes vaak wat lichter zijn, is het heel mooi om een wimper permanent te combineren met een verfje zodat je de wimpers over de gehele lengte goed ziet. Overigens mag je gepermanente wimpers gewoon met mascara opmaken (alleen direct na de behandeling mag je meestal geen mascara gebruiken).

Wimper permanent is geschikt voor bijna iedereen. Alleen als je extreem korte wimpers hebt, zal het weinig of geen resultaat opleveren. En verder is wimper permanent niet mogelijk in geval van bepaalde aandoeningen zoals conjunctivitis. Bespreek dit van te voren met je schoonheidsspecialiste.