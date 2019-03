Kun jij je werk loslaten? Loop de check list langs!

Je werk kan je opslokken zonder dat je er erg in hebt. Je doet je best, probeert zoveel mogelijk aan alle vereisten te doen, geeft jezelf voor 100% – nee, 1000%. Niets mis mee. Maar soms kun je ongemerkt de grens overschrijden en begint het werk je leven te overheersen.

We maakten een kleine checklist voor je. Beantwoord de vragen maar eens voor jezelf.

Begin je eerder of blijf je langer dan de anderen op je werk?

Neem je regelmatig werk mee naar huis?

Check je in je vrije tijd regelmatig je emailadres van je werk?

Beantwoord je in je vrije tijd regelmatig mailtjes/(chat)berichten/telefoontjes die je werk betreffen?

Droom je ’s nachts vaak over je werk?

Slaap je op werkdagen regelmatig door de wekker?

Heb jij in het weekend vaak hoofdpijn?

Kun jij niet van de zondag(avond) genieten omdat je de dag daarna weer moet werken?

Heb je het idee dat je werk zich altijd maar opstapelt en dat je nooit eens klaar bent?

Bel jij tijdens je vrije tijd (vakantie, ’s avonds, in het weekend) nog met je werk?

Is meer dan 50% van je vriend(inn)en je collega?

Zegt je vriendje (je vriendin) wel eens tegen je dat je teveel over je werk praat?

Zeg je regelmatig privé-afspraken af omdat je moet werken?

Voel je je vaak schuldig tegenover je vriendje, gezin of familie omdat je (te) veel tijd aan je werk besteedt?

Tol je zo ongeveer na iedere werkdag doodmoe je bed in?

Blijft het werk ’s nachts vaak door je hoofd malen?

Heb je het idee dat je je hobby’s, sinds je werkt, verwaarloost?

Heb je het gevoel dat je er vanwege je werk niet meer aan toe komt je uiterlijk te verzorgen zoals je dat zou willen?

Ren je, als je thuiskomt, direct naar de koelkast (of het wijnrek)?

Heb je sinds je werk een substantiële verandering in je gewicht waargenomen (ben je veel zwaarder geworden of juist erg afgevallen)?

Ben je tijdens vakanties vaak ziek?

Ben je soms te moe om te shoppen? (tja, dan is het echt erg met je gesteld :-)

Meer nee’s

Heb je het merendeel van de vragen met ‘nee’ beantwoord, dan zit het wel goed met je. Je heb een juiste balans tussen privé en werk weten te vinden.

Meer ja’s

Kom je op een groot aantal ja-antwoorden, vraag je dan af of het niet tijd is om verandering in de situatie te brengen. We kunnen je nu al zeggen dat dat niet gemakkelijk zal zijn. Je hebt op je werk waarschijnlijk al een soort verwachtingspatroon gecreëerd en je staat waarschijnlijk bekend als een goede, harde en trouwe werker.

Toch zal het op de lange termijn in ieders belang zijn als je tijdig aan de rem trekt. Reorganiseer je werkzaamheden, dwing jezelf op tijd weg te gaan en leer te delegeren. Je zult zien dat je privé-leven er wel bij vaart, dat je je energieker en prettiger voelt en uiteindelijk zul je zelfs merken dat je het op je werk (nog) beter doet. Wat wil je nog meer?

