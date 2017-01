Streetstyle: lekker wollig!

De winter is het belangrijkste modeseizoen. Pas in de winter kun je (laten) zien of je het echt kunt. Je goed kleden, bedoelen we. De winterkou is een challenge. Laag over laag bouw je je outfit op en dat is een creatieve bezigheid.



Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Zo is het ontzettend leuk om met verschillende materialen en texturen te spelen. In de winter mogen die wollig en harig zijn. Helemaal leuk wordt het als je verschillende ‘wolletjes’ met elkaar combineert, zoals op deze foto.

Het is ook een uitdaging om eens ‘outside of the box’ te denken. Kijk eens uit naar een ander type broek dan je gewoonlijk draagt. Natuurlijk is het gemakkelijk om je iedere dag in je spijkerbroek te hijsen, maar het voelt soms zo goed om er eens heel anders uit te zien.

Vooral broeken in joggingstof laten zich als het koud is heel fijn dragen. Het model op deze foto is wel heel apart, maar je kunt ook chique en wollige bovenlagen ook combineren met een ‘gewone’ joggingbroek, zoals Kendal Jenner dat altijd zo goed weet te doen!