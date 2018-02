Street style 2018. 3 Winterlooks. En de winnaar is…

Vandaag spelen we voor fashion police. We nemen drie street style looks onder de loep. Gewoonlijk houden we daar niet van omdat wij vinden dat iedereen – ongeacht modes en trends – moet dragen waar hij of zij zin in heeft en zich goed in voelt. Daar valt geen oordeel van buitenaf over te vellen!

Anders wordt het als je naar de fashionista’s bij de fashion shows kijkt. Het is nauwelijks te geloven dat het hier gaat om een persoonlijke expressie van smaak en comfort. Het is eerder een wedstrijd met de uitdaging ‘Wie wordt het meest gefotografeerd?‘ Kijk, als het er zo voorstaat, dan willen we er wel wat over zeggen.

De dames hieronder fotografeerden we bij de show van Dsquared2. Laten we eens kijken wat ze daarvoor uit de kast hebben getrokken.

Street style 2018. Ze wil zo graag

De Italiaanse Eleonora Carisi loopt al jaren in de business mee. Ze weet dat ze één van die fashionista’s is die de street style fotografen graag voor hun camera hebben en moet daarom voor elke show weer haar best doen om er stylish en fashionable uit te zien. Dat dat niet altijd lukt, bewijst deze outfit.

Een lakrode broek mag dan mode zijn, Eleonora staat’ie niet. Het ziet er in onze ogen tenminste heel ongemakkelijk uit. Dat komt misschien ook omdat de rode trui in de broek wordt gedragen (waar de broek klaarblijkelijk niet voor gemaakt is).

Als de jas echt bont is, dan hebben we daar natuurlijk een heleboel over te zeggen. Schande, niet kopen, niet dragen! Maar laten we er even vanuit gaan dat’ie nep is. Ook in dat geval zouden we zeggen: uitdoen dat ding! De combinatie met de rode outfit lijkt ons vergezocht en niet elegant.

En de schoenen… ach. Het gaat er niet om bizarre outfits bij elkaar te rapen, Eleonora. Stijl is iets heel anders. En dat heeft deze outfit in ieder geval niet.

Street style 2018. Ze doet haar best

Deze dame is ons onbekend, maar wel herkennen we in haar look de stijl van Dsquared2. Het is usance om de kleding te dragen van het modehuis waarvan je de show gaat zien en die usance heeft deze dame in ere gehouden.

In deze look zit dus betrekkelijk weinig creativiteit van deze dame zelf. De broek en het jasje, beide afgezet met spijkergoed, vormen een geheel. Op z’n hoogst heeft zij er de gele trui en de accessoires bij gehaald.

Volgens ons is het too much en is het geheel niet harmonieus. Ook hier lijkt het meer om aandachttrekkerij en een zeker shock-effect (zie de schoenen) te gaan.

Street style 2018. Ze heeft het

Wat Eleonora met haar rode outfit geprobeerd heeft, is deze Aziatische dame gelukt. Ze draagt haar total red outfit met stijl en klasse. Natuurlijk zit er ook in deze look een heel duidelijk peacock element maar dat neemt niet weg dat’ie klopt.

Ga je voor een rode look dan kun je die lijn ook maar beter doortrekken naar de kousen en schoenen, moet deze charmante Oosterse hebben gedacht. De rode pantykousen en laarzen doen het inderdaad veel beter dan Eleonora’s zwarte panty’s en paarse muiltjes.

Een opvallend detail in deze look is het huidkleurige gedrapeerde T-shirt dat onder de rode jurk wordt gedragen. Qua volume is het gewaagd en vindingrijk: draperieën onder een doorzichtig stofje. De kleurcombinatie is geraffineerd en vernieuwend.

Hetzelfde geldt voor de blauwe oogmake-up. Het is geen alledaagse look maar de combinatie met de rode zonnebril is… cool.

Wat ons betreft hebben we een winnaar!

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends