Scheiden? 6 Tips om zo goed mogelijk uit elkaar te gaan

Als we gaan trouwen, bereiden we ons daar maanden, misschien wel een jaar op voor. Als we gaan scheiden, weet eigenlijk niemand wat er moet gebeuren. Het is een emotioneel gebeuren dat ieder op z’n of haar eigen manier beleeft. De één met opluchting, de ander met verdriet, misschien wel met woede en wraakgevoelens. Bijna niemand bereidt zich voor op een scheiding. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gemoederen vaak hoog oplopen. Een scheiding kan je leven tot een hel maken.

Toch is er ook hier wel een kentering in te bespeuren. De afgelopen jaren is men zich steeds meer gaan inspannen om op vriendschappelijke manier uit elkaar te gaan. Zowel emotioneel als economisch gezien. A-listers in Amerika bijvoorbeeld doen er tegenwoordig van alles aan om te voorkomen dat een scheiding tot een nachtmerrie verwordt. Daartoe laten ze zich bijstaan door coaches die gespecialiseerd zijn in vriendschappelijk scheiden.

Ook in ons landje is er steeds meer aandacht voor scheiden, en zijn er steeds meer cursussen ‘scheiden’ die zich erop toeleggen om echtgenoten te helpen rustig en constructief met elkaar te onderhandelen over eigendommen, huisvesting en de zorg voor de kinderen.

Hieronder een aantal tips van de experts om met zo min mogelijk kleerscheuren voor alle betrokkenen door een scheiding heen te komen.

1. Houd de kinderen erbuiten

Houd de kinderen erbuiten. Bespaar hun zoveel mogelijk verdriet en voorkom dat ze zich schuldig voelen aan jullie scheiding. Vertel de kinderen samen met je partner over jullie beslissing. Doe dat op een besliste maar rustige manier. Wees duidelijk, en lieg niet. Maak geen ruzie in het bijzijn van de kinderen en uit geen kritiek op de ander tegenover de kinderen. Ook al gaan jullie scheiden, jullie zijn en blijven beiden ouder van de kinderen. De kinderen houden van jullie allebei.

2. Licht school en andere instanties in

In geval van minderjarige kinderen is het raadzaam schoolonderwijzers en andere instanties (sportclubjes en dergelijke) op de hoogte te brengen van de situatie thuis. Vertel het ook aan familieleden en vrienden waar je close mee bent zodat ze je op kritieke momenten kunnen steunen, en zich over de kinderen kunnen ontfermen.

3. Zoek specialistische hulp

Zoek specialistische hulp. Het zal van de complexiteit van de scheiding afhangen wie de meeste geschikte hulpverleners zijn. Denk aan een familierechtadvocaat, een psycholoog, een echtscheidingscoach, een accountant. Ga op zoek naar specialisten die niet alleen op zakelijk vlak maar ook op emotioneel vlak ervaring hebben.

4. Gooi niet met modder

Waarschijnlijk zijn er aan je scheiding maanden, zo niet jaren, van ruzie voorafgegaan. Is de beslissing eenmaal genomen, probeer dan verdere conflicten te vermijden. Gooi niet onnodig met modder. Beperk je tijdens ontmoetingen tot het onderwerp. Rakel ruzies niet weer op, maar wees constructief. Probeer je aandacht te verleggen naar jezelf. Gebruik je energie om de scheiding zo goed mogelijk te regelen, ook in het belang van de kinderen, en om je leven weer op de rails te krijgen.

5. Heb geduld

Scheiden kost tijd. Er moeten belangrijke beslissingen genomen worden. Laat je niet onder druk zetten, neem er de tijd voor, en informeer je goed. Voorkom beslissingen waar je later nog wel eens heel veel spijt van zou kunnen krijgen. Luister goed naar jezelf.

6. Herontdek jezelf

Probeer kalm te blijven, zoek afleiding, doe nieuwe dingen. Scheiden is heel emotioneel, heel triest, maar er is ook een andere kant van de medaille. Opeens ontdek je dat je meer dingen kunt dan je dacht, dat je helemaal op eigen benen kunt staan, dat je geen rekening meer met de ander hoeft te houden, dat het best heerlijk is om vrij te zijn, dat je opeens intens kunt genieten van de dingen waar je altijd al van gehouden hebt. Scheiden is ook een herontdekking van jezelf.

