Modellentruc: als je winterjas maar heftig is!

In theorie weten topmodellen precies hoe zich te kleden. Als je de hele dag met mode bezig bent, dan pak je het wel op. Opvallend is wel dat modellen het voor overdag graag vrij eenvoudig houden. Alhoewel… ook daar kun je je in vergissen.



De basis outfit van een model tijdens de Fashion Week in de winter is: skinny pants, sneakers of platte, korte boots, een truitje of mooie top en een winterjas.

De skinny pants laten zich gemakkelijk verklaren. Het is de beste manier om castings directors direct met je perfecte figuurtje te confronteren. De sneakers/boots hebben ook een reden. Modellen lopen voor hun werk vaak op de meest onmogelijke schoenen dus als het even kan grijpen ze naar alles wat lekker loopt, zeker als er castings moeten worden gedaan (de hakjes gaan dan mee in tas).

Als je winterjas maar heftig is

Maar het allerbelangrijkste element in de outfits van de modellen is de winterjas. Dat is het pronkstuk. Die moet heftig zijn! Een coole winterjas maakt je look en voegt stijl en allure aan je outfit toe. Of het nu een stoer leren jack met een wilde tekening op de rug is, een lammy in kleur of een wollige mantel met een hoog knuffelgehalte (hopelijk in imitatiebont!), met hun winterjas onderscheiden de modellen zich. En dat is misschien iets om te onthouden als je door de laatste restjes van de uitverkoop struint :-)