Mode zomer 2019. Ken jij deze spijkergoed trends?

Het is verwonderlijk hoeveel gedaantes spijkergoed kan aannemen! De modecollecties voor lente en zomer 2019 laten een indrukwekkende hoeveelheid stijlen en kleuringen zien. Wij kunnen er geen genoeg van krijgen.

Spijkergoed lente zomer 2019. Vijf verschillende stijlen

Hieronder vind je vijf verschillende stijlen die je vanzelfsprekend mag mixen en matchen. Bekijk ze maar eens. Je zult verbaasd staan over de verscheidenheid en het aanbod voor het nieuwe seizoen.

Utility stijl

De utility stijl, stoer en met een knipoog naar werkkleding, is deze zomer hot. Dit vertaalt zich in denim cargobroeken maar ook in stoere spijkerjacks met opgestikte zakken.

Licht spijkergoed met veertjes

Licht gekleurd spijkergoed is een trend en wij vinden ‘m supercool. Licht spijkergoed staat vooral heel fris met wit of met blauwwit gestreepte kledingstukken. De modeontwerpers geven de look extra schwung door het spijkergoed met veertjes af te biezen.

Tie Dye

Het is de zomer van het Tie Dye spijkergoed (persoonlijk mijn favoriet). Deze kleurtechniek uit de jaren ’70 is tegenwoordig weer helemaal actueel. Maar let ook op de vormgeving van de jeans creaties op de catwalk. Is die niet fantastisch? Grote roezen en opvallende strikken sieren het spijkergoed van nu.

Superchic

Donker spijkergoed leent zich heel goed voor chique jeans creaties waar je zo mee naar kantoor kunt. Bekijk de creaties van Fendi maar eens! Het grappige is dat we hier, ondanks de elegante uitstraling, ook weer utility invloeden tegenkomen (zie de cargobroek en de grote opgestikte zakken op het jasje en de blazer).

Scheuren en gaten

Het leek erop dat we het een beetje gehad hadden met al die scheuren en gaten en vintage looks maar klaarblijkelijk doen ze toch nog mee!

Charlotte Mesman voor Trendystyle