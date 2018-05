Mode accessoires 2018. Statement oorbellen en mega kettingen

De mode accessoires 2018 zijn MEGA. Vergeet ‘Less is more’. Als je dit seizoen met mode accessoires aan de slag gaat, dan overdrijf je, en goed ook! Statement oorbellen zijn een trend, en die kreunende en zuchtende oorlellen moet je maar op de koop toenemen. Ook onze nek krijgt het zwaar te verduren want ook de kettingen zijn BIG BIGGER BIGGEST. Kortom, de mode accessoires 2018 zijn super cool, maar zoals altijd geldt: wie mooi wil zijn…

Mode accessoires 2018. Chandelier oorbellen

Statement oorbellen zijn dit seizoen een trend. Daarmee begroeten we een oude bekende: de chandelier oorbellen. Chandelier oorbellen zijn weer helemaal terug. Er bungelt werkelijk van alles aan. Een kerstboom is er niets bij. Van strass tot gekleurde stenen, van glazen pegels tot gordijnkwasten (die laatste zijn op dit moment helemaal hip!). De oorbellen zijn in zilver- of goudkleuren uitgevoerd, maar ook in felle kleuren. De mood is vintage of etnisch. Verder doen ook parels het goed.

Mode accessoires 2018. Mega kettingen

Het is wel duidelijk: de mode ontwerpers hebben zich qua modeaccessoires voor lente en zomer 2018 enorm uitgesloofd. Behalve statement oorbellen zagen we op de catwalks ook knoerten van kettingen voorbij komen. Korte halskettingen met van alles erop en eraan, maar ook lange kralenkettingen. Ook hier zagen we weer verschillende stijlen: vintage, etnisch, bon-ton (lees: een beetje tuttig), maar de leidraad was toch wel: druk versierd, véél details, stenen, strass, parels, kralen, kwasten, ovale hangers… whatever!

Mode accessoires 2018. More is more. Draag oorbellen plus ketting

En nu komt het: je mag de statement oorbellen gerust samen met zo’n mega ketting dragen! Dit was jaren lang not done. Het óf óf is nu een én én geworden. Soms weet je niet eens waar de oorbellen ophouden en waar de ketting begint. Er moet natuurlijk wel enig verband qua kleur en stijl in zitten. Zo zagen we een soort barokke stijl met parels bij Alexander McQueen. De Italiaanse ontwerpster Elisabetta Franchi ging voor een eind achttiende eeuwse ‘Little House On The Prairie’-twist. Lekker zoetsappig dus. Eigenlijk mag alles. Leef je maar uit.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren!

