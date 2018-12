Kapsel trends. 2019 wordt het jaar van de korte kapsels

Alle signalen zijn er: 2019 wordt het jaar van de korte kapsels. Op de catwalks in ieder geval. Zoiets voel je namelijk van tevoren aankomen. Het hangt in de lucht. Als steeds meer fashion modellen de schaar in hun lange lokken gaan zetten dan weet je eigenlijk al hoe laat het was. Tijdens de laatste modeweken (eind september 2018) zagen we meer korte kapsels dan ooit. De trend is richting kort.

Voordat deze trend het grote publiek bereikt, gaat er natuurlijk nog wel wat tijd overheen. Dit geldt in het bijzonder voor korte kapsels. Deze haarlengte ligt bij de dames wat moeilijker dan bijvoorbeeld een bob lengte. Dat is begrijpelijk. Niet iedere vrouw voelt zich goed bij een kort (androgyn) kapsel, en niet iedereen heeft er het gezicht voor.

Al hoewel, dat laatste is vaak meer een excuus. Er zijn zoveel korte kapsels. Voor elke vorm gezicht is er wel een geschikt kapsel te vinden. Vaak kun je juist met een kort kapsel meer doen dan met lange lokken. Je kunt het gezicht vrijlaten maar korte lokken kunnen het gezicht ook op strategische wijze omlijsten en schoonheidsfoutjes verzachten.

De korte kapsels voor 2019 laten bijzondere volumes zien. De haarcoupes zijn meer flatterend dan de bloempotkapseltjes van een paar jaar geleden. Ze zijn ook gemakkelijker in het dragen, want de kapseltjes van nu hebben elk een eigen coupe, een eigen volume. Ze worden afgestemd op het gezicht zodat eigenlijk iedere vrouw tegenwoordig met kort haar goed wegkomt.

Zo zien we korte kapseltjes met korte pony’s, met lange lokken, met gelaagde lokken rond het gezicht, met grote volumes bovenop het hoofd, of juist met heel weinig volume. Veel kapseltjes zijn wat langer in de nek waardoor ze toch nog heel vrouwelijk ogen.

Bekijk de kapselfoto’s hieronder maar eens. Misschien zit er iets voor jou bij!

Klik hier voor meer korte kapsels