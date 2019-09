Kapsels herfst winter 2019 2020. Krullenbollen, opgelet!

De laatste jaren is er enorm veel aandacht voor de haartextuur. Vroeger was dat anders. Toen dachten we vooral aan de look die we wilden bereiken. Tegenwoordig is de haartextuur echter het uitgangspunt waar je de hair look op afstemt.

Zo krijgt krullend haar eindelijk alle aandacht dat het verdient. Zelfs backstage bij de mode shows. Voorheen werden alle krullen weggestyled om elk model dezelfde look te geven; tegenwoordig piekeren de hair stylisten daar niet over. Een krullenbol temidden van sluik haar is juist top.

Vandaar ook dat de haartrends voor krullend haar steeds meer in de picture zijn gekomen. Voor herfst winter 2019 2020 is de trend: halflang haar met pony. Daarmee is natuurlijk nog niet alles gezegd. Als je de foto’s van de fashion modellen op deze pagina bekijkt, zul je zien dat hun krullenkapsels min of meer – het verschilt per model – gelaagd zijn geknipt. Verder krult de pony op een natuurlijke manier en valt-ie net op de wenkbrauwen.

Het zijn supercoole kapsels om het nieuwe seizoen mee te beginnen. Om de look helemaal af te maken, kun je er direct een chocoladebruin of een mooi ginger kleurtje tegenaan gooien. Ben je helemaal klaar voor een trendy herfst!

