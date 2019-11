Dameskapsels winter 2019 2020. Jaren ’70 pony’s en pony’s met… bakkebaarden!

Soms wil je opeens van haarstijl veranderen. Van het ene op het andere moment begint het te kriebelen. Het idee om je haar te laten knippen, laat je niet meer los. Bij een vriendin van mij is de drang soms zelfs zo sterk dat ze naar de keukenschaar grijpt en haar haar eigenhandig knipt omdat ze niet het geduld heeft om op een afspraak bij de kapper te wachten (overigens eindigt ze na een eigen ingreep meestal toch nog in de kappersstoel).

Een eenvoudige manier om van kapsel te veranderen zonder daarbij aan de haarlengte te komen, is een pony laten knippen. Een pony geeft je een heel andere look. Het fijne ervan is ook dat je ‘m gemakkelijk kunt wegstylen mocht je onverhoopt niet blij zijn met het resultaat (wij vrouwen zijn wispelturige wezens).

Hieronder vind je een aantal dameskapsels met up-to-date pony’s. De kaarsrechte micropony’s van vorig jaar hebben we een beetje achter ons gelaten. Zoals je op de kapselfoto’s ziet, zijn de pony’s voor herfst winter 2019 2020 òf kort en rafelig òf vrij lang (tot over de wenkbrauwen).

Kapsels met korte, rafelige pony’s

De korte, rafelige pony’s zorgen voor een heel moderne look, zeker als je ze met bakkebaarden (ja, je leest het goed!) combineert. Dit soort pony’s zie je vooral in korte kapsels terugkomen en vertonen duidelijke jaren ’60 mod-invloeden.

Kapsels met jaren ’70 pony’s & halflang haar met rechte pony’s

Lang haar wordt dit seizoen weer vaak gecombineerd met een jaren ’70 pony. Dit soort pony’s zijn richting de haarlengte gelaagd geknipt zodat ze in de langere haarlengte overgaan en worden wel ‘gordijntjespony’ genoemd. Daarnaast zien we ook nog steeds niet al te volle en recht afgeknipte lange pony’s. Deze laten zich heel goed combineren met halflang haar.

Voor welk kapsel (of beter: welke pony) ga jij?

Charlotte Mesman voor Trendystyle