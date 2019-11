Fitness. Zo boek je resultaat in de sportschool

Zorg ervoor dat de herfst en winter je niet in de koude kleren gaan zitten en vind je enthousiasme in de sportschool weer terug. Lees onze tips.

Zorg ervoor dat de herfst en winter je niet in de koude kleren gaan zitten en vind je enthousiasme in de sportschool weer terug. Maak tijd om te sporten (al was het maar een paar keer per week een half uurtje) en leg die troostende reep chocolade even neer. Als je regelmatig sport en een beetje op je voeding let, voel je je zoveel beter en kun je het leven – hoe nat en koud ook – weer helemaal aan.

Een paar praktische adviezen om in actie te komen en om straks – na de lange en koude winter – de lente met een strak lijf tegemoet te zien!

Twee keer per week sporten moet lukken

Heb je je bezoekjes aan de sportschool maar helemaal laten zitten omdat je er toch bijna nooit aan toekomt? Jammer! Drie tot vier keer per week sporten is natuurlijk ideaal, maar met twee keer per week kun je toch al resultaten boeken. En twee keer per week moet je toch wel eventjes tijd voor jezelf kunnen vrijmaken. Toch?

Bang dat je van trainen in de sportschool groter en breder wordt omdat je spiermassa toeneemt? Vanaf nu is het geen excuus meer

Wil je je figuur mooi stroomlijnen en goede resultaten in de sportschool behalen, dan is de combinatie van vet verbranden door middel van aerobische activiteiten (bijvoorbeeld de loopband of fietsen) en het trainen met gewichten ideaal. Een veel gehoorde bezwaar tegen trainen met gewichten is echter dat je spieren erdoor toenemen waardoor je breder en zwaarder oogt. Dat bezwaar wordt echter vaak ingegeven door het gevoel dat je na het trainen in je spieren hebt en heeft in veel gevallen niets met spiergroei te maken. Het opgepompte gevoel dat je na het trainen kunt hebben, kan namelijk veroorzaakt worden door een toename van de bloedtoevoer naar de getrainde spieren. Train je je spieren niet op de juiste manier dan kunnen je spieren bovendien ook ‘opgeblazen’ aanvoelen door de vorming van melkzuur en de ophoping van vocht. Maar het is niet zo dat de spiermassa aanzienlijk toeneemt. Voor het vergroten en ontwikkelen van je spiermassa moet je veel meer doen dan af en toe wat lichte gewichtjes heffen. Vraag dat maar eens aan een bodybuilder!

Vind je de klassieke workouts in de sportschool weinig inspirerend? Informeer eens naar andere mogelijkheden

De meeste sportscholen hebben tegenwoordig een groot en gevarieerd aanbod van groepslessen. Van de bekende BBB-lessen (met speciale aandacht voor de specifieke vrouwenprobleemzones) tot Zumba (een aerobic en fitness workout die geïnspireerd is door Latijns-Amerikaanse dansen als de salsa en samba en die zorgt voor vetverbranding en spierversteviging). Daarnaast is ook yoga (voor een optimale balans tussen lichaam en geest) in alle mogelijke variaties erg in opkomst.

Heerlijk spartelen in het water voor een strak lijf

Ervaar je de trainingen of groepslessen in de sportschool als een must, bekijk dan eens de mogelijkheden die het zwembad je biedt. Trainen in het water is vooral heel geschikt voor vrouwen omdat de bloedcirculatie wordt gestimuleerd en vochtophoping wordt tegen gegaan. Tijdens een uur trainen in het zwembad verbrand je bovendien heel wat calorieën en werk je aan een strak lijf. En iedereen weet hoe heerlijk moe, loom en voldaan je je voelt na een uurtje zwemmen. Ook in de winter!

Die troostende reep chocolade…

Ben je eenmaal goed aan het trainen, vergeet dan niet dat ook je voeding erg belangrijk is. Wil je goede resultaten bereiken dan moet je op alle vlakken in actie komen. Je zou kunnen zeggen dat je trainingen voor 40% aan de resultaten bijdragen, je voeding voor nog eens 40% en je levensstijl voor 20%.

Een grote vijand: stress…

Als je het goed wilt aanpakken, probeer dan drie maal per week te sporten (en je zult zien dat je je er beter door voelt!) en zorg voor een gevarieerd voedingspatroon. Maar onderschat ook het belang van rust niet. Zie de 20% levensstijl hierboven. Rust is fundamenteel voor je lichaam. Stress is daarentegen een grote vijand. Probeer daarom stress zoveel mogelijk te vermijden. Zit je echter in een ‘stressig’ moment, dwing jezelf dan niet om juist op dit moment op het lichamelijke vlak naar resultaten toe te werken. Het zal moeilijker zijn om goede resultaten te bereiken als je er de rust niet voor hebt. En het uitblijven van resultaten zal op z’n beurt frustrerend kunnen werken. Trainen kan natuurlijk geen kwaad, maar doe het vooral om te relaxen. Gun jezelf rust en start pas later met een gericht ‘strak-lijf’-programma.