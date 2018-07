In vorm op het laatste moment? 10 Last minute tips

Stress, werk, de dagelijkse verplichtingen of gewoon luiheid hebben ervoor gezorgd dat je je lichaam een beetje verwaarloosd hebt? Troost je, niet alle hoop is vervlogen. Op het laatste moment, vlak voor de vakantie, valt er nog wel iets aan te doen.

Hier zijn 10 last minute adviezen om helemaal – of bijna dan – in vorm op vakantie te gaan. Maar denk eraan dat je volgend jaar eerder met het voorbereidende werk begint!

Emergency beauty session

Om weer helemaal in contact met je lichaam te komen en om het vertrouwen in jezelf weer terug te krijgen, hoef je echt niet naar de beauty salon (ook al zou het geen slecht idee zijn). Er zijn genoeg producten te koop om zelf thuis ongeveer dezelfde resultaten te bereiken. Hier is een lijstje van de doe-het-zelfbehandelingen waar je jezelf op het laatste moment toch nog even op zult moeten trakteren:

een bodyscrub

manicure/pedicure

ontharen

intensieve gezichtsverzorging (scrub, hydraterend masker, vochtinbrengende crèmes)

een zonnebankje. Eentje mag, om alvast voor te kleuren en omdat je lichaam er met een kleurtje strakker uitziet.

haar bijverven (voor knippen zul je toch naar de kapper moeten)

Met deze thuisbehandelingen heb je de eerste stap op weg naar een verzorgde beach-body gezet. Nu nog de volgende negen stappen…

Las elke dag een wandelingetje van tenminste 30 minuten in

Het is vroeg licht. Het is zomer. Opstaan is veel gemakkelijker dan anders. Ga vroeg uit de veren voor een heerlijke ochtendwandeling. Fris, gezond én goed voor de lijn. Maak een paar ommetjes. Je zult zien dat er op het laatste moment toch nog wat te redden valt.

Drink veel water

Zorg ervoor dat je tenminste aan de 1 tot ½ liter water per dag komt. Het is voor zoveel dingen goed. Voor de lijn, voor je huid, voor je haar…

Gezond lijnen

Wil je op het laatste moment toch nog iets afvallen, dan zul je je aan tafel een beetje moeten inhouden. Begin je maaltijd met een salade, schep kleinere porties aardappelen of rijst op, vermijd vette voedingsmiddelen, eet wat minder brood en snack met een appel of heerlijk zomerfruit zoals perziken of abrikozen (niet teveel natuurlijk!).

Houd de moed erin

Heb je de afgelopen maanden weinig of geen aandacht aan je lichaam besteed, nu – aan de vooravond van je vakantie – is het niet het moment om ‘Ik begin morgen’ te zeggen. Als je besloten hebt om er op het laatste moment nog iets aan te doen, dan zul je op je tanden moeten bijten en moeten doorzetten.

Wees realistisch

In een paar weken zul je resultaten tot op zekere hoogte kunnen boeken. Accepteer dit feit. Overdrijf niet met sporten of lijnen. De beste manier om je vorm weer terug te vinden is om op het op een natuurlijke manier en in de loop van de tijd te doen. Laten we zeggen dat de vooravond van je vakantie het beginpunt is…

Schrijf je in in de sportschool

Misschien geen origineel idee maar toch wel erg belangrijk als je aan je slanke lijn hecht. Het voordeel is ook dat je, als je weer helemaal in vorm van vakantie terugkomt, direct weer aan het trainen kunt (en dat wil je dan vast wel want de zomervakantie en het strandleven werken in de meeste gevallen heel motiverend)

Een paar middagjes naar het strand

Zon en zee zorgen voor een strakker lijf. En bovendien helpen deze bezoekjes je om ‘door’ te komen waardoor je je, eenmaal aangekomen op de vakantiebestemming, veel zekerder van jezelf voelt.

Betrek een vriendin bij je last minute programma

Met zijn tweetjes is het zoveel leuker – en effectiever – dan alleen. Bovendien kan je vriendin je op moeilijke momenten helpen om de moed erin te houden.

Niet gelukt om de gewenste resultaten te bereiken? Maak er geen drama van

Maak van de gelegenheid gebruik om de knop om te zetten, je levensstijl bij te sturen en om vanaf nu je goede voornemens (herinner je je ze nog?) in praktijk te brengen. Je lichaam zal er wel bij varen. Gegarandeerd.