Modetrends 2021. Must-have: een paar witte sokken. Photo courtesy of Celine

De Italiaanse influencer Chiara Ferragni (wereldwijd bekend) shockeerde onlangs met een paar Kanye West Yeezy Slides (lees: ontzettend lelijke cult slippers) met witte sokken. Heel Italië spreekt erover. Niet duidelijk is of het nu de slippers zelf waren die aanstoot gaven of de combi van slippers met sokken (wij vermoeden het laatste). Overigens was Chiara niet echt origineel want in 2020 werd topmodel en socialite Kendall Jenner al meerdere malen met Yeezy Slides plus witte sokken gespot.

Modetrends 2021. Must-have: een paar witte sokken. Photo courtesy of Celine

Hoe het ook zij, die witte sokken houden de gemoederen bezig. De meningen zijn verdeeld. Er zijn fashionista’s die ze fantastisch vinden (vooral in combinatie met slippers of ook sandalen) maar er zijn er ook die ervan gruwelen.

Moraal van het verhaal: ben je avant-gardistisch of houd je van een beetje shockeren, experimenteer dan met witte sokken in slippers of sandalen.

Modetrends 2021. Must-have: een paar witte sokken. Foto: ADVERSUS

Maar ook met een wit sneakertje zijn ze supercool. Of in een enkellaarsje. Zo werden nagenoeg alle schoenen op de catwalk van Celine voor lente zomer 2021 met een wit sokje geshowd. In de capsule collectie Dioriviera zagen we witte sokken (in combinatie met strandslippers). Om het nog maar niet te hebben over de witte sokken van Stella McCartney.

Modetrends 2021. Must-have: een paar witte sokken. Photo courtesy of Stella McCartney

Dioriviera. De allernieuwste zomer capsule collectie van Dior. Zee, strand, glamour à la Dior. Photo: courtesy of Dior

Kortom, niet altijd hoef je met je witte sokken te shockeren. Je kunt er ook een lieflijke, vintage touch aan geven. Think Olivia Rodrigo in ‘Good 4 U’. Er is momenteel een run op de witte sneakers met witte sokken die ze in de videoclip onder haar cheerleaderjurkje draagt.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je fantasie gaan.

TRENDYSTYLE