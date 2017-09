Haarverzorging na de zomer. Jij uitgerust, je haar uitgeblust! 7 Tips

Haarverzorging na de zomer. 7 Tips voor een haar boost. Kom jij uitgerust en relaxed terug van vakantie, maar schreeuwt je haar het uit van ellende? Grijp niet direct naar de telefoon om een afspraak met je kapper te maken om er rigoureus de schaar in te laten zetten. Las eerst even een rust- (en denk)pauze in. Knippen kan altijd nog.

Zon, zee, zout, wind, chloor… De stylingtang, föhn en wondergel of -lak die je kwistig hebt gehanteerd om ’s avonds – na een lange dag aan zee – je haar volgens de laatste haartrends te stylen, maken het er niet beter op. Je haar heeft het ’s zomers zwaar te verduren en protesteert maar al te graag tegen alle ontberingen met een dor, dof en droog aanzien.

HAARVERZORGING NA DE ZOMER. TIJD VOOR EEN OPPEPPER VOOR JE HAAR:

#1: was je haar met een (ultra)verzorgende shampoo en conditioner

De beste producten vind je altijd nog bij de kapper. Je mag dan wel geen afspraak maken voor een knipbeurt maar ben je in de buurt loop dan even bij je kapsalon binnen voor een gericht advies en verzorgende producten (shampoo en conditioner) die bij jouw haar passen. Het mag dan meer kosten dan de producten die je in de schappen van de supermarkt vindt (en die ogenschijnlijk snel resultaat geven), je werkt wel gerichter aan de kwaliteit van je haar.

#2: masseer je hoofdhuid

Niet alleen je haar maar ook je hoofdhuid heeft van zon en zee te lijden gehad. Masseer je hoofdhuid tijdens het wassen van je haar grondig om de bloedcirculatie te stimuleren en dode huidcellen zo goed mogelijk te verwijderen. Er bestaan zelfs scrubs voor je hoofdhuid die vooral na een zomervakantie wonderen kunnen verrichten. Gebruik verder haarproducten die niet alleen goed zijn voor je haar, maar die ook zacht voor je hoofdhuid zijn.

#3: tijd voor een maskertje!

Je haar is de afgelopen weken heel wat tekort gekomen. Voed het met een verzorgend masker. Heb je er de gelegenheid toe, laat het dan de hele nacht intrekken. Leg een oude handdoek op je kussen om vlekken op het kussensloop te voorkomen.

#4: ban elastiekjes en andere ‘martelingen’ voor je haar

Heb je nog een paar dagen voordat je weer aan de slag gaat, laat je haar overdag dan even helemaal met rust. Laat het los hangen (of draag het in een losse vlecht) en martel het niet met elastiekjes, speldjes, petjes of fixerende gels.

#5: style je haar met koude lucht

Dient het werk zich onvermijdelijk weer aan, style je haar dan met koude lucht (föhn) en zet je steiltang op de laagste temperatuur. Het duurt wat langer en je haar zit misschien uiteindelijk wat minder perfect, maar het vaart er wel wel bij.

#6: trekt je haar niet bij, overweeg dan om het te laten bijpunten

Trekt je haar na een weekje rust en goede zorgen niet bij, overweeg dan om het te laten bijpunten. Bedenk wel dat een knipbeurt je haar niet sterker maakt. Ook al ziet het er na het knippen beter uit, het heeft altijd nog evenveel zorg nodig.

#7: vaal kleurtje?

Blijft je haar dof, overleg dan met je kapper wat te doen. Is het een kwestie van glans, dan kun je overwegen om je haar bij de kapper met een kuurtje te laten ‘reconstrueren’ met een gloss-behandeling of een intensief masker. Is de kleur vaal geworden, ga dan niet voor een agressief verfje. Highlights hier en daar kunnen al wonderen doen. Vraag de kapper bovendien om alleen de bovenste laag van je haar te behandelen. De lagen eronder zie je toch nauwelijks en het zou zonde zijn om het haar daar onnodig aan chemicaliën bloot te stellen (bovendien scheelt het in je portemonnee!).

