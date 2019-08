Gaat het pagekopje terugkomen? Wat vind jij van zo’n kapsel?

Voor herfst winter 2019 2020 gaan we weer volop korte kapsels zien. Het gaat vooral om pittige pixie cuts met laagjes en beweging. Het bloempotkapsel dat een paar jaar geleden weer opdook, past niet in dit modebeeld.

Toch is er een enkeling die zich eraan waagt. Zoals het model op deze foto’s. Zij liet zich een pagekopje met een ronde, gemodelleerde pony in jaren ’70 stijl aanmeten. En natuurlijk bleef ze niet onopgemerkt!

Het is een gewaagde keuze, maar misschien minder dan je denkt omdat er toch nog wel iets aan zo’n extreme coupe te stylen valt. Als je een dagje wat minder zin hebt in zo’n uitgesproken hoofd, geef je je haar met stylingproducten wat beweging mee. Hierdoor krijg je een casual feeling die het kapsel meer geschikt maakt voor het leven van alledag.

Overigens kan het geen toeval zijn dat het Italiaanse modehuis Fendi voor de haute couture show voor herfst en winter 2019 2020 de modellen allemaal een pruik met precies dezelfde coupe als het model op onze foto’s meegaf. Misschien nog leuk om te weten dat de pruikjes de allernieuwste en modernste haarkleurtje hadden meegegeven: platinablond, honingblond, bleekroze, karamelbruin, chocoladebruin, inktzwart.

De hamvraag is nu natuurlijk of ons model op de foto’s een einzelgänger of een voorloper is, en of het (lange) pagekopje met ronde pony – zoals we dat ook bij Fendi zagen – echt terug gaat komen. De tijd zal het leren :-)

