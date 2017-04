Flirterige ogen en blozende koontjes. Dit is de perfecte make-up look voor nu

Backstage bij de Etro Fashion Show voor zomer 2017 creëerde make-up artist Mark Carrasquillo samen met het team van M.A.C een uiterst sexy make-up look. Flirterig en zwoel.



Inspiratie voor deze look was Natassja Kinski in de film ‘Tess’ van Roman Polanski. ‘Het is de blozende look van het moment waarin ‘peachy youth’ overgaat in ‘womanhood’’, legt Carrasquillo uit.

In het video interview vertelt de make-up artist ons er meer over. De look is heel soft en er zijn geen harde lijnen. Het ziet er allemaal heel natuurlijk, teer en blozend uit. Dit is een ideale look voor een heerlijke lentedag of een zwoele zomeravond.

Hieronder hebben we deze supersexy maquillage nog even stap voor stap uiteengezet.

#1 Ga voor een natuurlijk opgemaakte huid (dus zo min mogelijk foundation)

#2 Kies een blush die in de lijn van je eigen huidskleur ligt. Doe een heleboel poeder op je kwast en ‘puff’ de poeder ‘in’ je wangen voor een blozend effect. Dep de poeder vooral daar waar de huid rood kleurt als je bloost. Vermijd harde lijnen. Het moet lijken alsof de kleur uit je huid komt zetten.

#3 Doe ook een klein beetje blush op je neus.

#4 Borstel je wenkbrauwen omhoog.

#5 Krul je wimpers en breng bruine mascara aan.

#6 Plaats een paar losse nepwimpers in je buitenste ooghoeken: 3 korte haartjes en 1 wat langer haartje voor een sexy oogopslag.

#7 Gebruik geen lipstick, op zijn hoogst wat lipbalsem.

#8 Gebruik vooral matte producten, geen glans en ook geen highlighters.

#9 Onthoud dat het allemaal om sexy ogen en blozende koontjes draait. Dit is het eindresultaat: