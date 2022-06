Met deze zonnebrillen wil je gezien worden

De zonnebrillentrends voor zomer 2022 mogen er zijn. Statement brillen zijn dé trend, of je nu voor een retro vlindermodel of een vizierbril gaat.

Zonnebrillentrends zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Net zoals de modetrends voor zomer 2022 laten ook de zonnebrillentrends een heel divers beeld zien. Maar één ding hebben de brillen gemeen: ze zijn zò opvallend dat je er gewoonweg niet omheen kunt.

Zonnebrillentrends zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Met de zonnebrillen voor zomer 2022 blijf je niet onopgemerkt. Het zijn statement brillen waarmee je iets uitdraagt, of je eigen persoonlijkheid onderstreept. Je kunt er je signatuur accessoire van maken. Zo word jij ‘dat meisje/die vrouw met de zonnebril’.

Zonnebrillentrends zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Supercool zijn de retrobrillen. De vlinderbrillen zijn groot en charmant. Het zijn de ideale monturen voor de supervrouwelijke types onder ons.

Zonnebrillentrends zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Houd je van een stoere look, dan is de shield bril, ook wel ‘vizierbril’ genoemd, misschien iets voor jou. Deze brillen zijn weer helemaal in opkomst. Omdat ze een groot deel van je gezicht bedekken zijn het ook ideale anti-alles brillen: anti-aging, anti-rimpels, anti-wallen, anti-kringen, anti-kater.

Een andere trend zijn de luxe monturen die ‘ik ben duur’ schreeuwen. De monturen zijn gekleurd, hebben goudkleurige versiersels en talloze details.

Een klassieker die we tijdens de Fashion Weeks veel voorbij hebben zien komen, is het zwarte montuur met zwarte glazen. Met zo’n bril zit je altijd goed. Het is een veilige keuze. Van deze brillen weet je dat je ze de komende jaren nog zult dragen.

Zonnebrillentrends zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Last but not least signaleren we je de dikke monturen in kleur of wit. Stem de kleur af op je outfit voor een monochrome look.