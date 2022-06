Strappy sandalen zijn de nieuwe sneakers voor zomer 2022

Sandalen trend zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Nog maar een paar jaar geleden zou je er niet over gepiekerd hebben om sneakers onder een rok of jurk te dragen. Tegenwoordig verblikken of verblozen we er niet meer van. Sneakers mogen altijd en overal, zelfs onder een trouwjurk.

Maar voor zomer 2022 hebben ze een geduchte concurrent: platte sandalen. Chunky en strappy, om er maar even wat modewoorden tegenaan te gooien. De Birkenstock maakt weer een grote opleving door maar ook andere modellen timmeren aan de weg. Met nog lompere zolen en nog meer bandjes.

Zelfs vissersschoentjes zijn terug in beeld. Steeds vaker zien we fashionista’s voorbij schuifelen op deze sandalen met bandjes uit onze kindertijd. Als je er dan ook nog sokken en een visserhoedje bij haalt, krijg je een heel bijzonder plaatje :-)

Platte chunky en strappy sandalen mag je letterlijk overal onder dragen en ze zijn geschikt voor elke gelegenheid. Je mag er net zo goed op naar je werk als naar een bruiloft. Als je er maar een hippe twist aan geeft.

Zo moet het er altijd verzorgd en cool uitzien. Witte sandalen moeten ook echt wit zijn. En je voeten moeten gezien mogen worden. Er komt dus best wat werk bij kijken.

Maar dan heb je ook een trendy en fashionable look. Een look die elke vrouw van welke leeftijd dan ook kan hebben. Juist dit soort sandalen ontdramatiseren je look en voegen een hilarische noot aan je outfit toe die getuigt van stijlgevoel maar ook van een gezonde dosis ironie.