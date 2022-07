5x Zomerse streetstyle looks om je door te laten inspireren

Streetstyle mode zomer 2022. 5x Zomerse mode looks. Foto Charlotte Mesman

Er komt altijd een moment in het seizoen waarop je het even niet meer weet. Je hebt die nieuwe zomerjurk al een paar keer gedragen en die minirok heeft nu ook iedereen wel gezien. Je kunt nu twee dingen doen: of iets nieuws in de uitverkoop kopen òf ongewone combinaties leggen met de dingen die je al hebt.

De Little Black Dress

Streetstyle mode zomer 2022. 5x Zomerse mode looks. Foto Charlotte Mesman

Mocht je zin hebben in iets nieuws, ga dan eens op zoek naar een klein zwart jurkje (een zwarte top met zwarte minirok is ook goed). Zwart is aan het terugkomen. Om maar te zeggen: de allernieuwste collectie van Max Mara (de Resort collectie voor lente zomer 2023!) staat bol van kleine, korte én lange zwarte jurken. Als Max Mara voor volgend jaar zwart showt, dan kun je er d*nder op zeggen, dat we te maken hebben met een trend.

De wijde broek met lange hes

Streetstyle mode zomer 2022. 5x Zomerse mode looks. Foto Charlotte Mesman

Een klassieker is een wijde broek met een lange hes. Voor een tijdloze look ga je voor gedekte kleuren. Geef de look een up-to-date twist mee met een sjaaltje dat je om je hoofd knoopt en koordsandalen (koordsandalen zagen we tijdens de Fashion Week veel langskomen).

Benen showen

Streetstyle mode zomer 2022. 5x Zomerse mode looks. Foto Charlotte Mesman

Of je nu voor een minirok of een lange jurk met maxi split gaat, zomer 2022 is de zomer van de blote benen. Meer nog dan met shorts spelen we met ultravrouwelijke looks. Voor de schoenen telt: hoe korter de rok, hoe platter de hak, en omgekeerd. Let ook even op de witte tanktop. Dat is een must-have voor zomer 2022.

Zelf combinaties leggen

Streetstyle mode zomer 2022. 5x Zomerse mode looks. Foto Charlotte Mesman

Nog leuker wordt het als je zelf unieke combinaties legt die dan wel geïnspireerd zijn de modetrends voor zomer 2022 maar die toch echt een eigen karakter hebben. Zo kun je een klassieke donkerblauwe broekrok combineren met een kort poloshirt zodat je een streepje blote buik showt. Tip: zelf zette ik de schaar in een oude, lange polo en dat pakte bijzonder goed uit :-)

Je kunt er verder van alles bij halen: korte laarsjes met gekleurde sokken, een korte parelketting volgens de allernieuwste modetrends, een heuptasje (iets wat uit de mode is, en juist daarom draag je het nu).

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.