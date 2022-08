Deze zomerpasta met citroensaus is gemakkelijk en overheerlijk

Pasta met citroensaus. Foto Charlotte Mesman

Pas geleden heb ik pasta met citroensaus herontdekt. Ik was vergeten hoe ontzettend lekker zo’n frisse, zachte citroensaus is. De saus is bovendien gemakkelijk te maken. Een ideaal zomergerecht dus voor iedereen die niet tijdens lome, zonnige dagen niet lang voor het fornuis wil staan.

De saus mag er dan niet al te suggestief uitzien, maar is om je vingers bij af te likken. Voor een snelle pastaschotel kun je de saus over spaghetti of een korte pasta (zoals penne) serveren. Wil je er echt een feest van maken, combineer de saus dan met ravioli di magro (ravioli met een vulling van spinazie en ricotta). Het gerecht dat je dan krijgt, is er ééntje die je zo in een vijfsterrenrestaurant geserveerd zou kunnen krijgen.

Ik gebruik het liefst Sorrento citroenen omdat die ontzettend fris en lekker van smaak zijn (de geur van de geraspte schil doet me denken aan de citroenijsjes die ik vroeger altijd at). Je kunt ook andere citroensoorten gebruiken. Omdat je de schil raspt, moet de citroen wel onbespoten zijn.

Proberen! Maar pas op: deze saus werkt, bij mij althans, een soort van verslavend. Elke keer als ik een citroen zie, proef ik weer die zondoorstoofde zoete en zachte smaak en wil ik… pasta met citroensaus!

Ingrediënten

Pasta (spaghetti, ravioli, penne)

1 Biologische (onbespoten) Sorrento citroen

Boter

Verse tijmtakjes

Vers gemalen Parmezaanse kaas

Peper

Zout

Bereiding

Pasta met citroensaus

Breng ruim water met zout aan de kook voor de pasta (Lees ook ‘10 Gouden regels voor het koken van pasta‘). Een tip voor de hoeveelheid zout: het water moet naar zeewater smaken.

Was de citroen en rasp de schil maar niet het wit van de citroen. Smelt een flink stuk boter in een koekenpan op een laag vuur. Voeg nu de overige ingrediënten toe: de geraspte citroenschil, het sap van een ½ tot hele citroen (hangt ervan af hoe sterk je de citroensmaak wilt hebben) en de afgespoelde tijmtakjes (laat ze heel zodat je ze later gemakkelijk kunt verwijderen).

Giet de pasta af als die gaar is en doe de pasta bij de citroensaus in de koekenpan. Schep alles goed door elkaar en laat de pasta nog een paar minuten op een laag vuur garen zodat de smaken zich goed vermengen. Breng nu de pasta op smaak met zwarte peper.

Serveer de pasta met vers gemalen Parmezaanse kaas en een goed glas wijn.

Buon appetito!