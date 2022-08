Kapsel inspiratie nodig? Vergeet de knot niet

Hoe eenvoudig de knot ook is, deze haarstijl blijft in de haartrends voor zomer 2022 opduiken.

Als je even niet meer weet wat je met je haar aanmoet, dan is daar altijd nog de knot. Kijk maar eens goed om je heen in de omgeving en je zult het zien: knotten zijn weer terug in het straatbeeld. Je mag deze haardracht gerust in de top 5 kapsels van de haartrends voor zomer 2022 plaatsen.

Knotten zijn de ideale hair look voor een feestje, het is één van de lievelingshaarstijlen van fashion modellen ‘off duty’ (alleen al omdat ze je gezicht mooi doen uitkomen) en het is samen met de paardenstaart zo ongeveer het standaard kapsel van influencers.

Ook tijdens de Fashion Weeks zagen we onder het modepubliek behoorlijk wat knotten voorkomen. Zelfs stijlgodin Carolina Issa spotten we ermee, en dat zegt heel wat (of eigenlijk alles).

Voor een gelikt effect breng je je haar met een fijne kam en gel strak naar achteren en zet je de knot laag in je nek of ook middenhoog vast.

Maar het mag ook wat rommeliger. Heb je slag of krul in je haar dan mag dat best gezien worden.

Voor een liftend effect zet je de knot hoog op je hoofd vast. Opwaartse lijnen zijn anti-aging, weet je nog.

Om je gelaatstrekken te verzachten, trek je wat plukjes rond je gezicht los. Doe je dit vaker, dan kun je overwegen om ze ietwat te laten oplichten (face framing). Hierdoor versterk je dat zomerse gevoel en breng je licht in je gezicht.