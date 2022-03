Wordt het gekleurde haarnetje het nieuwe it-haaraccessoire voor 2022?

Met de comeback van jaren ’90 trends is de romantiek terug in de mode. Vrouwelijk, zwoel, uitdagend. Deze moods komen samen in het kapsel met haarnetje van Blumarine.

Houd het Italiaanse modehuis Blumarine in de gaten. In de jaren ’90 en ’00 maakte oprichtster en modeontwerpster Anna Molinari het wereldberoemd met haar romantische stijl met rozen en bluvi’s, kleine vestjes met bontkraagjes (zie de foto hieronder voor een moderne interpretatie). Toen hoorden we een tijdje niets meer maar sinds het in andere handen is overgegaan en Nicola Brognano het creatieve roer heeft overgenomen, timmert het maison weer volop aan de weg. De fashionista’s lopen er inmiddels mee weg.

Voor de modecollecties voor zomer 2022 maar ook voor winter 2022 2023 dook Brognano in de archieven van Blumarine en liet hij zich volop inspireren door het Y2K-tijdperk, een periode die momenteel helemaal hot is maar ook gouden tijden voor het modehuis vormde.

De zomermode van Blumarine is één en al vlinders, Paris Hilton roze, minuscule shorts en verleidelijke jurken. In de nieuwe wintercollectie staan rozen centraal. Signatuur-item is de top in knitwear waarop op de plek van de cups twee knitwear rozen prijken. De top werd geshowd door Lila Grace Moss, dochter van de legendarische Kate. Het geheel had een romantisch, verleidelijke, ietwat uitdagende en sensuele uitstraling.

Lage zijknotten met gekleurde haarnetjes

Deze mood komt terug in de hair look voor de wintercollectie die is ontworpen door Toni&Guy Italië onder leiding van top hair stylist Anthony Turner. De inspiratie voor de kapsels is – behalve de collectie met korte, strakke draperiejurkjes en kousen met jarretels – de fotografie van Helmut Newton.

De key hair look voor de show is een lage zijstaart alias knot in de nek. Voor dit kapsel prepten de hair stylisten het haar met volumizerende haarstylingsproducten. Daarna maakten ze niet al te nette finger waves met een retro maar tegelijkertijd trendy en messy finish. Vervolgens werd het haar samengebonden in een lage, slordige zijstaart die werd samengebonden tot een knot. En daarover ging nog eens een haarnet dat zowel het kapsel als het gezicht bedekte en dat met een roos werd vastgezet.

Het leuke was dat de haarnetjes gekleurd waren: roze, rood, wit. Vanaf een afstandje gezien leek het alsof de modellen pastelkleurig haar hadden omdat de netjes er een gekleurde waas overheen legden. De rozen voegden een romantische touch toe. Een paar snoeren parels om je nek en voilà, jouw nieuwe look is een feit.

Buitenissig? Jazeker. Maar toch wel super om mee te experimenteren. Met variaties op het thema. Zo kun je het netje alleen over je haar dragen en je gezicht vrij laten. Je kunt het op allerlei manieren draperen. Als je het dubbel draagt, versterk je het kleuraccent. Je kunt de roos vervangen door een ander haaraccessoire. Het is een uitgangpunt voor creatieve looks. Laat je uitdagen!



