Ontdek de stijlformule van de modellen off-duty tijdens de Milan Fashion Week

Streetstyle mode voorjaar 2022. Zo kleden de modellen zich

Terwijl influencers en it-girls tijdens de Fashion Weeks de kou trotseren in de allernieuwste voorjaars- en zomermode, kleden de modellen zich stijlvol, maar op het weer.

Tijdens de Milan Fashion Week die de laatste week van februari werd gehouden, waren de temperaturen alles behalve voorjaarsachtig. De outfits van de modellen off-duty hadden dan ook één, nee twee dingen gemeen: ze waren laag over laag, én stijlvol.

Een leren blouse onder een oversized wollen blazer, een hoodie onder een gevoerd jack, leer op leer, een dikke kabeltrui onder een lange camelkleurige winterjas met grote kraag, een (hopelijk nep)bontgilet over een grote ribfluwelen blazer.

Laag over laag was het motto. En dan enkel een tas, overdwars of aan de schouder, maar weinig sjaals en mutsen of petten zodat alle aandacht naar de outfit zelf gaat.

Opvallend was bovendien dat de modellen, die gewoon zweren bij total black outfits, dit voorjaar vrij veel kleur dragen. Groen, camel, bloemenprints, wit.

Een toplook vonden wij het witte ribfluwelen broekpak met gilet, lange gehaakte siersjaal en harige winterpantoffels. Deze look spotten wij bij de show van Dsquared2 en is hoogstwaarschijnlijk van het modehuis zelf (zie ook de D2 op de broek). Niet helemaal een off-duty modellen look dus, maar wel supercool, dus we geven ‘m je toch even mee.

Streetstyle mode voorjaar 2022. Zo kleden de modellen zich

Let ook even op de stoere mannelijke riem die bij het witte broekpak wordt gedragen. Stoere riemen zijn weer terug in de mode. Misschien een idee om jouw oversized (rib)broek eens een andere look mee te geven?

De streetstyle foto’s spreken voor ze. Ontleed ze maar eens en steek er mode ideeën van op voor jouw eigen vroege voorjaarslook.

