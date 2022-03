Het belooft een modeseizoen met een sleepje te worden

Modetrends lente zomer 2022. Minirokken met sleepjes. Nataly Osmann

Er zijn maar weinig modetrends die origineel en vernieuwend zijn. De meeste fashion trends knipogen naar het verleden. Maar als wij ons niet vergissen, hebben we nooit eerder minirokken met sleepjes gedragen. Of het moet een bruidsjurk zijn geweest.

Eureka! Opeens gaat daar – tijdens dit schrijven – zomaar een lichtje branden. Het zou inderdaad wel eens heel goed kunnen dat Miuccia Prada en Raf Simons, de geestelijke ouders van de nieuwe Prada collectie voor lente zomer 2022, zich voor hun mini skirts met sleepjes hebben laten inspireren door korte bruidsjurken die, zoals dat heel gewoon is als het op trouwen aankomt, met sleepjes en sluiers zijn uitgerust.

Modetrends lente zomer 2022. Minirokken met sleepjes. Op deze foto: Nataly Osman

De keuze van het materiaal voor de rokjes sterkt het idee dat het cult-item voor lente zomer 2022 afstamt van een bruidsjurk. De rokjes zijn gemaakt van duchesse satin, in het Nederlands wel ‘bruidssatijn’ genoemd! Maar goed, het zijn maar theorieën. Alleen Miuccia en Raf weten uit welke koker hun rokjes komen.

Modetrends lente zomer 2022. Minirokken met sleepjes. Op deze foto Valentina Ferragni

En wat maakt het eigenlijk ook uit? De fashionista’s en influencers vinden ze te gek. Ronduit de showlocatie van Prada was het de afgelopen Milan Fashion Week (februari jl.) één en al gefladder van satijnen stroken stof in oranje, roze en zwart. Een nadeeltje is wel dat de wat langere sleepjes snel vuil worden.

Modetrends lente zomer 2022. Minirokken met sleepjes. Op deze foto Xenia Adonts

De rokjes draag je, aldus Prada, met muiltjes met schuine hak en een fancy kleurtje. En oh, blote benen zijn een must, ongeacht de temperaturen (laat je niet om de tuin leiden door de zon op onze foto’s, tijdens de Milan Fashion Week was het ijzig koud).

Modetrends lente zomer 2022. Minirokken met sleepjes. Op deze foto Leonie Hanne

Overigens zagen we op de catwalks voor lente zomer 2022 niet alleen rokjes met sleepjes maar ook bandeautopjes met een lange achterkant die wel tot op de grond kan reiken. Allemaal dingetjes om je gedachten alvast over te laten gaan.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

