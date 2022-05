9x Wenkbrauw hacks voor volle en fluffy brows

9x Wenkbrauw hacks voor volle en fluffy wenkbrauwen. Foto: Charlotte Mesman

Volgens de allernieuwste wenkbrauwtrends voor 2022 gaan we richting dunnere wenkbrauwen maar voordat het zover is zijn volle, fluffy brows voorlopig nog dé hit (en volgens ons raken ze nooit meer uit de mode). Ben jij verslingerd aan jouw volle, gelamineerde wenkbrauwen (gelijk heb je), dan hebben we een aantal hacks voor je waarmee je ze zo mogelijk nòg mooier kunt opmaken.

9x Wenkbrauw hacks voor volle en fluffy wenkbrauwen. Influencer Karina Nigay. Foto: Charlotte Mesman

#1 Twee gel brows over elkaar

Geef je wenkbrauwen een 3D-volume met een fiber wenkbrauw gel. De vezeltjes maken je wenkbrauwen mooi fluffy. Fiber gels zijn supercool, maar wat ze nìet doen, is: je wenkbrauwen fixeren. Daar gebruik je die tweede gel voor. Kies een transparante gel die je haartjes op z’n plek houdt. Wel even heel voorzichtig aanbrengen om de vezeltjes niet te verwijderen.

#2 Gebruik de juiste wenkbrauwproducten

Heb jij maar weinig wenkbrauwhaartjes, gebruik dan een wenkbrauwpotlood in plaats van een poeder (poeder houdt op weinig haartjes niet goed). Kleur je huid niet egaal in maar teken ontbrekende haartjes bij. Fixeer het resultaat met transparante wenkbrauw gel.

#3 Probeer de omgekeerde volgorde

Niet blij met het resultaat? Probeer de omgekeerde volgorde: breng brow gel aan, geef je wenkies de gewenste vorm en teken dan pas ontbrekende haartjes in. Zo krijg je een uiterst natuurlijk resultaat.

#4 Water bij je wenkbrauwpoeder

Wil jij je wenkbrauwen sterker aanzetten, bijvoorbeeld voor de avond, maak dan je kwastje vochtig, haal het door de poeder en kleur je wenkbrauwen in. Zo krijg je een intenser effect.

9x Wenkbrauw hacks voor volle en fluffy wenkbrauwen. Foto: Charlotte Mesman

#5 Verf je wenkbrauwen

Nooit je wenkbrauwen geverfd? Misschien is het toch iets om te proberen. Net zoals haarverf de textuur van je haar verfraait, zo krijgen je wenkbrauwhaartjes van wenkbrauwverf meer volume. Bovendien worden ook kleine haartjes, die je eerst niet opmerkte, opeens zichtbaar. N.B. Altijd eerst verven en dan pas epileren.

#6 Toupeer je wenkbrauwen

Ooit je wenkbrauwen getoupeerd? Het is een fantastisch hack om ze voller en fluffy te maken. Kam je wenkbrauwhaartjes met een wenkbrauwproduct tegen de groeirichting in. Daarvoor begin je bij de buitenste hoeken. Je kunt hiervoor een brow borsteltje met transparante gel gebruiken maar ook een poeder of potlood. Voordeel is ook dat de pigmenten zich beter tussen de haartjes verspreiden en dus niet alleen maar op je haartjes komen te liggen (lees: nog meer volume!).

#7 Begin in het midden

Voor natuurlijke wenkbrauwen teken je niet eerst de contouren om die vervolgens in te vullen en te vervagen, maar begin je in het midden van je wenkbrauwen. Van daaruit bouw je ze naar beide kanten uit met afzonderlijk bijgetekende haartjes. Zo worden je wenkbrauwen niet te donker en zwaar en blijven ze er natuurlijk uitzien.

#8 Even laten indrogen

Een ander trucje voor mooi gestylede wenkbrauwen is om je brow gel even te laten indrogen voordat je je ze in model gaat brengen.

#9 Gebruik je vingertoppen!

Een laatste trucje is om je wenkbrauwen in plaats van met een borsteltje met je vingers te stylen. Borstel je brow gel door de haartjes en ze duw dan met je vingertoppen omhoog. Je krijgt een heel natuurlijk liftend effect.

