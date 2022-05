Update je modelook met een paar statement hoops. Groot, dik en in stralend goud. Of juist in verfijnd zilver met vlindertjes. Hoops zijn hot.

Hoops zijn dé oorbellen trend voor lente zomer 2022

Als het op modeaccessoires voor lente zomer 2022 aankomt, is er één item dat je niet mag missen: hoops oorbellen. Op de catwalks, in de streetstyle, op de rode lopers en bungelend aan de oren van sterren als Jennifer Lopez en Sienna Miller. Overal komen we dit seizoen oorringen tegen.

Oorbellen staan sowieso dit seizoen in de schijnwerpers. Al sinds een paar jaar is het een trend om je oor met van alles en nog wat te bekleden: ear-cuffs, hangers, knopjes, ringetjes, kettinkjes. More is more, is het motto.

Het is niet verwonderlijk dat we temidden van deze overweldigende oorjuwelerij een klassieker als hoops – oorringen – zien opduiken. We dragen ze in het zilver, in het goud, met strass of zelfs echte diamanten, massief of flinterdun, klein of juist heel groot. Het is alleen een kwestie van je eigen stijl vinden.

Hoops zijn dé oorbellen trend voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Versace

Voor Donatella Versace, de Queen of Glam, is dat statement goud. Op de catwalk van Versace voor zomer 2022 droegen de modellen grote, dikke goudkleurige ringen. Ook bij Isabel Marant waren de oorringen groot maar ook heel dun en zilverkleurig.

Hoops zijn dé oorbellen trend voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Blumarine

Het meest in-trend zijn echter de zilverkleurige oorringen van Blumarine die met vlindertjes zijn verrijkt. Vlinders zijn hét symbool van de jaren ’90 en iedereen weet inmiddels dat het dikke liefde is tussen de mode van 2022 en de mode uit dat zogenaamde Y2K tijdperk (late jaren ’90, begin ‘00).

Het leuke van hoops is dat je ze overal bij kunt dragen. Deze oorringen doen het fantastisch bij je hippie-jurk voor dat zomerfestival, maar je kunt ze net zo goed bij je chique mannenpak of je minirok met crop top dragen.

Kijk maar eens of je ergens nog een paar hebt liggen en geef je modelook een snelle up-date mee met een paar vrolijke hoops.

